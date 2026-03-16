En julio Argentina enfrentará vencimientos por u$s 4200 millones en títulos públicos. El Gobierno ya lanzó una estrategia para acumular dólares a través del Tesoro que no cubre la totalidad del monto. Sin embargo, aseguran tener prácticamente cubiertos los vencimientos de julio y enero. El Tesoro va por la segunda licitación del AO27, un bono con vencimiento a octubre de 2027 que genera rendimientos mensuales y se suscribe en dólares. Cada licitación será por u$s 150 millones, con una ronda adicional al día siguiente para captar hasta u$s 100 millones. En total, aspira a sumar u$s 2000 millones destinados a cubrir los vencimientos de julio. Ya suma u$s 500 millones. El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que no buscará colocaciones en el mercado de deuda internacional. Fundamentalmente la tasa que implicaría en estos niveles de riesgo país pueden implicar un costo mayor que el ministro busca reducir, en especial de cara a los siete meses de caída que acumula la recaudación. Como máximo, se analizará un roll over de los vencimientos con el objetivo de no expandir la deuda internacional del país. Frente a inversores, en el Argentina Week, el ministro aseguró que “a la larga, no va a hacer ninguna diferencia para Argentina hacer una venta internacional de bonos por mil millones de dólares”. Para el ministro, la dificultad de la baja del riesgo país se centra en que la posición técnica de Argentina aún no es lo suficientemente buena, y que además se suma el riesgo político. Es por eso que en su óptica, la mejor opción es hacer lo contrario a salir a los mercados de deuda: “La manera correcta para bajar el riesgo país es hacer lo opuesto, no acudir a los mercados sino seguir pagándoles porque tenemos que equilibrar la posición técnica”. Sobre los plazos para consolidar este proceso, aseguró que no tiene certezas. A pesar de estas aseveraciones, el mercado todavía espera que el Gobierno recupere el acceso a los mercados de capitales, pero con la mira puesta más allá de los vencimientos de este año, sino como un instrumento que garantice la sostenibilidad del programa, en especial de cara a 2027. El proceso electoral es tradicionalmente volátil en Argentina y el año pasado estuvo marcado por la intervención del Tesoro de Estados Unidos. Garantizar la sostenibilidad con una diversificación del financiamiento sería bien recibido. Sin embargo, el flamante secretario de Finanzas, Federico Furiase, aseguró que Argentina tiene prácticamente cubiertos no solo los vencimientos de julio, sino también los de enero del año próximo. En todo 2026, Argentina enfrentará vencimientos de deuda por más de u$s 15.000 millones, para los que el equipo económico ya desplegó distintas estrategias. Fue Furiase quien detalló que la estrategia financiera se centrará en limpiar la posición técnica a través del desarrollo del mercado de capitales local. La ley de inocencia fiscal ya está en marcha y las Alycs ya ofrecen instrumentos para captar los fondos y dar rendimientos a los inversionistas. En paralelo, se avanzará en la venta de activos del Estado. Esta diagonal se encuentra a la espera de avances que, especulan los interesados, llegarían este mes. La venta de Intercargo, Aysa, Transener y los trenes de carga Belgrano, Urquiza y San Martín, alimentan las expectativas por hacerse de los fondos. Si bien no hay estimaciones oficiales de cuánto podría obtenerse por las privatizaciones, salvo para el caso de Transener, donde el Estado fijó un piso de u$s 206 millones, las especulaciones privadas aseguran que podría implicar fondos adicionales por hasta u$s 800 millones sin considerar la venta de los trenes. Estos últimos son los que reúnen más expectativas y los que podrían traccionar mayor cantidad de fondos. De hecho, en el marco de la Argentina Week en Estados Unidos, el canciller Pablo Quirno se reunió con los titulares de Grupo México, el único grupo internacional que dio señales claras de estar interesado en participar de las privatizaciones, en este caso de los trenes. El grupo estima una inversión inicial de u$s 3000 millones. La venta de activos cumple también un rol fundamental para mantener el superávit ante la caída de los ingresos. En enero, el resultado se sostuvo gracias a las concesiones de las represas del Comahue, que reportaron u$s 700 millones. Hay más opciones. “Hay otras fuentes de financiamiento que venimos trabajando hace meses y que dentro de poco lo vamos a anunciar”, agregó Furiase. “Nos va a permitir tener la fuente de financiamiento suficiente para repagarle a Wall Street e ir limpiando la posición técnica. Prácticamente está cerrado el vencimiento de julio y el de enero del año que viene”, agregó el funcionario. Entre las especulaciones de nuevas fuentes de financiamiento, resuena la posibilidad de créditos bilaterales entre soberanos. “Veremos si aparece financiamiento adicional de países amigos, extendiendo todavía más el puente, pero el asunto es que la percepción del riesgo parece estar más ligada a la capacidad de generar dólares de manera genuina, esto es, más estable”, advirtieron desde LCG. La acumulación de reservas se mantiene a pesar de la volatilidad internacional. Desde la consultora advierten que el ingreso de divisas debería aspirar al comercio exterior, ya que, hasta ahora, “la oferta de dólares provino de emisiones de deuda corporativa. No es que sean menos genuinos en sí mismos, pero serán menos estables. De hecho, en la medida que veamos un flight to quality, difícilmente se mantengan en los próximos meses”. Mientras tanto, bilaterales como el BID podrían ampliar su participación en el país con fondos para privados.