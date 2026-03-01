Luego del ataque de EE.UU. e Israel contra Irán y la muerte del ayataloh Ali Khamenei, el conflicto dejó al menos 200 muertos en Teherán, mientras que las represalias también sumaron víctimas en Tel Aviv. Se anticipa una escalada en los próximos días que tendrá repercusiones para la economía mundial. La expectativa de los mercados está centrada en lo que suceda con los precios del petróleo considerando el rol estratégico de Irán en la producción y comercio del crudo. El país islámico posee el 10% de las reservas mundiales de petróleo y tiene injerencia directa en la circulación de un 20% del suministro global mediante el estrecho de Ormuz, por lo que en el actual contexto de tensión el precio del barril podría escalar hasta los u$s 100, según estiman analistas. En la apertura del lunes en los mercados asiáticos, el petróleo saltó 13% y llegó a los u$s 82 por barril. En las expectativas de mercado, la disparada del valor en el índice de referencia Brent sería superior al 37% respecto al cierre del viernes, cuando cotizó a u$s 72,48. En caso de registrar un avance de esa proporción, igualará la marca ya registrada en otros conflictos, como en 2022 con el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. El precio récord del Brent se dio en julio del 2008 cuando alcanzó los u$s 146,08. Entre las represalias desde Teherán tras el ataque coordinado uno de los blancos fue el aeropuerto de Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, lo que generó un parate que comprometió a las principales aerolíneas de países árabes, europeas y estadounidenses, entre otras. Tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, las señales de alerta en los mercados se han disparado y ante el cierre del estrecho de Ormuz, los temores de salto en los precios y dificultades para el abastecimiento se incrementan exponencialmente. En ese marco, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump le puso un plazo a la duración del conflicto. Anticipó que la ofensiva militar en Irán terminaría en cuatro semanas y aseguró que “los nuevos líderes quieren dialogar”. Desde Mar-a-Lago, Trump aseguró que el operativo Furia Épica avanza “más rápido de lo previsto” y sin sorpresas estratégicas. En paralelo, admitió que los ataques de represalia iraníes ya provocaron la muerte de tres militares estadounidenses y no descartó que pueda haber nuevas bajas. Además del control de la vía marítima, Irán es un actor central en el mercado petrolero al contar con grandes reservas y producir unos 3,3 millones de barriles diarios, que tienen a China como principal destino. El estrecho está cerrado desde el sábado, según revelaron medios iraníes. En caso de persistir el bloqueo, aumenta la presión sobre los precios y el mercado del petróleo. La disparada del valor del crudo podría provocar un derrame en la inflación global, al generar un impacto directo en el costo de la nafta y un consecuente traslado a los precios de toda la cadena productiva que se abastece del combustible. En este contexto, los países productores miembros de la OPEC+ estudian acelerar considerablemente la oferta de crudo, cambiando la estrategia actual de realizar aumentos graduales, buscando evitar una escalada de precios al separarlos en lo inmediato del contexto actual.