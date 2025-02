El oficialismo no reunió los votos para aprobar a Lijo y no habrá sesión mañana

El oficialismo finalmente no logró sumar los apoyos necesarios para avanzar con el tratamiento en el recinto del pliego del juez federal Ariel Lijo como candidato a integrar la Corte Suprema.

Es decir, que no se convocará a sesión mañana viernes, una de las posibilidades que se barajaban desde el Gobierno para intentar salvar la postulación.

De esta manera, toma fuerza la posibilidad de que el Ejecutivo designe a uno o dos postulantes por decreto, ya que el Congreso no pudo alcanzar acuerdos a casi un año de la presentación formal de la candidatura de Lijo y de Manuel García Mansilla para los dos lugares vacantes.

Entre los nombres que comenzaron a circular el miércoles figuran Ricardo Rojas, exsecretario letrado de la Corte Suprema (1987-1993) y Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal N°18 de la Capital Federal; Ricardo Ramírez Calvo, profesor de Derechos Fundamentales (UdeSA) y de Derecho Constitucional (USAL); Alberto Bianchi, profesor de Derecho Constitucional (UBA, UCA y la Universidad Austral, entre otras) y Carlos Laplacette, docente de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en (UBA, Universidad Austral, UCA y UP).

Si bien los nombres surgen desde la plana mayor del Ejecutivo, hasta el momento no habían sido sondeados todos en lo personal para determinar una posible integración al máximo tribunal.

La oposición reclama además que esa lista incluya a una mujer, una condición que podría destrabar algún acuerdo con el kirchnerismo que pugna por algunos nombres propios.

Entre los que celebraron el fracaso figuraron los diputados de la Coalición Cívica, que desde un primer momento se opusieron a la postulación.





"Ariel Lijo no será juez de la Corte porque nos asiste la razón, porque el país clama justicia y ya no soporta más desilusiones . Pero sobre todo porque el Senado está tan sucio que no puede darle otra trompada a la sociedad. Será Justicia, será #Lijono", dijo el jefe del bloque de la CC Juan Manuel López.

En el tramo final de las negociaciones, el radicalismo se había apartado del posible apoyo y aclaró que no estaba dispuesto a dar quórum en una eventual sesión, lo que precipitó el fracaso de la virtual sesión de mañana viernes, sumado al rechazo de Unión por la Patria.

La primera alternativa del oficialismo se había comenzado a tejer a comienzos de la semana cuando Victoria Villarruel, jefa del cuerpo, se reunió con los jefes de los bloques legislativos dialoguistas.

Si tiene orgullo Santiago Caputo tiene que dar un paso al costado. El juez Lijo, propuesto por él, no reúne los pergaminos necesarios para integrar la Corte Suprema. Muchas gracias a todos los argentinos que levantaron la voz y se opusieron a su designación. #LijoNo pic.twitter.com/4lQNQLW5EQ — Francisco Paoltroni (@PaoltroniF) February 20, 2025

Ante las complicaciones para reunir el número para la designación del juez, se contemplaba la posibilidad de sesionar hoy para los proyectos acordados, como la suspensión de las PASO y proyectos de reiterancia, juicio en ausencia y ley antimafias, y buscar una nueva posibilidad el viernes, sobre el filo de la finalización de las sesiones extraordinarias, sin poner en riesgo lo que ya estaba acordado.

La crisis cripto sin dudas no contribuyó con la búsqueda de los consensos sobre todo en la oposición más dura de Unión por la Patria, donde no había un rechazo unánime a la postulación de Lijo pero que debió ponerse en alerta ante el traspié del presidente Javier Milei del último viernes.