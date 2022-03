El mensajero de Cristina Kirchner y la primera derrota de la Vice en el Senado

A Oscar Parrilli siempre se lo interpretó como vocero de Cristina Fernández, mano ejecutora de sus proyectos desde la banca que ocupa en el Senado por la provincia de Neuquén. El dilema para el kirchnerismo es que al votar en contra del acuerdo con el FMI, sufrirá su primera derrota en la cámara que conduce la Vicepresidenta. Aún así, la mayoría de los oficialistas se puso un bozal mientras que el neuquino manda señales y filosos mensajes para rechazar el pago de la deuda.

La resistencia que integra el neuquino no superaría la decena, aunque algunos creen que podrían ser hasta quince los votos en contra o abstenciones del Frente de Todos. En porcentaje, podrían ser entre un 28% y un 42% de oficialistas, un número no menor si se tiene en cuenta que desde la última elección perdieron quórum y mayoría, excepto si cuentan con apoyo de aliados. En Extraordinarias no hubo ni siquiera una sesión.

grieta en el bloque



Tres horas antes del inicio de la sesión, a las 11 de la mañana de este jueves, los 35 integrantes del Frente de Todos se juntarán para acordar si hablarán o no y tal vez blanqueen los votos. Tres se descuentan en contra, los de Guillermo Snopek, que ya lo anunció; el de Parrilli y el del camporista fueguino Matías Rodríguez. Otros responden "ni". Sólo operan desde Nación y las gobernaciones para sumar a favor porque el kirchnerismo dio la instrucción de no trabajar para juntar para un lado ni el otro.

"Con la deuda Macri fue peor que la dictadura", repitió varias veces el ex secretario general de la Presidencia, habitué en la oficina de la Vicepresidenta y cabeza del Instituto Patria. En su haber, cuenta con la embestida contra la cerealera Vicentin, las trabas a la reforma judicial de Alberto Fernández, sus denuncias en forma permanente como víctima del law fare y en defensa de Cristina Fernández, sus denuncias contra los espías entre 2015 y 2019 (este martes fue a Tribunales con una nueva denuncia) y también fue el autor de la derogación de leyes macristas como las de las sociedades abreviadas. Ya en noviembre del 2020 denunció como ilegal la toma de deuda de Mauricio Macri en sintonía con el impulso judicial del procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

las señales k



Como Máximo Kirchner tampoco Parrilli estuvo en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo y aunque podía asistir como oyente evitó el Salón Azul y el debate por la ley de un solo artículo para la renegociación de la deuda. En cambio el jujeño Snopek no sólo fue sino que apuró con una pregunta no contestada al ministro de Economía Martín Guzmán. El martes, día del trámite de firma del despacho de comisión que sólo llevó 12 minutos, Parrilli y Snopek se reunieron con Eric Toussaint, un economista y politólogo belga presidente del Comité para la abolición de las deudas ilegítimas (CADTM).

En la misma reunión estuvieron los también senadores María Inés Pilatti de Vergara y Rodríguez, además de las diputados Paula Penacca, Gabriela Estevez y Florencia Lampreabe que votaron en contra e Itaí Hagman que se abstuvo.

Toussaint analizó los principales aspectos del acuerdo que busca firmar el gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional y recordó la sanción en Bélgica de la ley contra los Fondos Buitre para que sólo pudieran cobrar lo mismo que pagaron por las deudas que compraron. Toussaint les dijo que Argentina "tiene la oportunidad de suspender los pagos y declarar la deuda odiosa".

twitter.com/OscarParrilli/status/1504096302447181829?s=20&t=zIu0Jz_YrqZ7lez-ofP8Jg



A mediados de febrero Parrilli, que además volvió a recorrer la provincia de Neuquén, se había juntado con Chris Marsh, ex miembro del FMI, consultor financiero y profesor en la Universidad de Leeds que también sostiene la ilegalidad de la deuda de Macri por no cumplir con las actas constitutivas del organismo internacional.

Este miércoles fue más duro y con la excusa de difundir un encuentro militante señaló que "Como dice Cristina Fernández las elecciones no se ganan con la unidad de los dirigentes, sino gobernando para mejorar la calidad de vida del pueblo". También posteó una foto suya de brazos cruzados con un afiche detrás en el que se ve a la Vicepresidenta y una sugestiva frase: "Cristina hay futuro para vos".