"El 'Libra Gate' golpea los pilares de la imagen de Milei: honestidad, actitud y capacidad en entredicho

Mientras la crisis desatada por el "Libra Gate" mantiene su vigencia en el debate público, las encuestadoras siguen lanzadas a medir el impacto del escándalo en la opinión pública. Los resultados de la última encuesta de Proyección Consultores, realizada entre el 17 y el 22 de febrero con un tamaño muestral de 2.029 casos, ofrecen un panorama complejo y matizado sobre cómo los argentinos perciben este episodio y sus implicancias políticas.

El estudio, que abarcó a mayores de 16 años residentes en todo el país, con un cuestionario estructurado y ajustado según parámetros poblacionales de sexo, edad, nivel educativo y regiones, reveló que el 45,5% de los consultados cree que Milei recomendó la criptomoneda Libra para beneficiarse a sí mismo o a personas cercanas. Este dato, aunque no menciona explícitamente la palabra "corrupción", sugiere que una parte significativa de la población asocia el escándalo con prácticas poco transparentes. Sin embargo, el 31,4% de los encuestados acepta la justificación del Presidente de que "no estaba interiorizado en el tema", mientras que un 23,1% afirma no estar informado sobre la cuestión. Esta suma de porcentajes relativiza, en cierta forma, el impacto negativo del 45,5% que cuestiona las intenciones de Milei.

Manuel Zunino, director asociado de Proyección Consultores, aportó a El Cronista una mirada adicional sobre estos resultados. "Esta crisis le generó un golpe en la opinión pública, pero a diferencia de otros momentos, como el tarifazo del año pasado, que tuvo un impacto económico directo, aquí estamos ante una crisis del relato del gobierno", señaló Zunino.

Según Zunino, "el 'Libra Gate' afecta tres pilares clave de la imagen de Milei: la honestidad, la actitud y la percepción de que es una persona con gran capacidad y conocimiento. La credibilidad, en particular, cayó de 45 a 38 puntos en nuestro índice mensual. Me parece que es un raspón para el gobierno, si no cuidan la herida se puede llegar a abrir y puede ser más profunda y preocupante, por ahora el impacto digamos que es moderado".

Al desglosar los datos por preferencia electoral, las diferencias son notorias. Entre quienes votaron a Milei en las últimas elecciones, el 48,6% cree que no estaba interiorizado en el tema, mientras que solo el 10,2% piensa que buscó beneficiarse. En cambio, entre los votantes de Sergio Massa, el 75,5% considera que Milei actuó por interés personal. Los votantes de Patricia Bullrich muestran una postura intermedia: el 53,9% cree en la versión del Presidente, pero un 20,5% sospecha de sus intenciones.

En cuanto a la confianza en Milei, el 45,5% de los encuestados afirma que nunca confió en el Presidente, mientras que un 14,3% dice que ahora confía menos. Solo el 31,5% mantiene su confianza intacta.

Nuevamente, al filtrar por preferencia electoral, los votantes de Milei muestran un apoyo sólido: el 64,9% sigue confiando en él, frente al 79,3% de los votantes de Massa que nunca lo hicieron. "Lo que más preocupa al gobierno es que esta crisis le quita margen para tomar medidas económicas antipopulares", agregó Zunino a este diario. "Pierde un poco de la soga que le quedaba en términos de crédito político".

El estudio también indagó en cómo el escándalo podría influir en las elecciones legislativas de 2025. Ante la pregunta de qué opción sería más importante si las elecciones fueran hoy, el 54,4% optaría por "votar un candidato opositor al gobierno de Milei para ponerle límites", frente a un 45,6% que elegiría a un candidato "que apoye al gobierno para que pueda avanzar con sus reformas". Este resultado, aunque no es catastrófico para el oficialismo, exhibe un desafío notable en un contexto de polarización.

En cuanto a la intención de voto concreto, Libertad Avanza lidera con el 28,8%, seguido por el kirchnerismo (17,9%) y el peronismo en general (15,4%). El PRO, con el 5,8%, y el radicalismo, con el 3,3%, aparecen muy rezagados. Un dato llamativo es la transferencia de votos entre espacios: el 39,9% de quienes votaron a Bullrich en 2023 apoyarían hoy a Libertad Avanza, mientras que solo el 1,3% de ese mismo grupo optaría por el kirchnerismo.

La encuesta también abordó cuestiones relacionadas con las preocupaciones, la situación económica personal y las expectativas a futuro de los argentinos. En este contexto, la inseguridad y la delincuencia lideran el orden de preocupaciones con un 41,0%, seguido muy de cerca por los bajos salarios y los ingresos familiares o personales, que preocupan al 40,7% de la población. La inflación, el precio de los alimentos y otros gastos básicos del hogar ocupan el tercer lugar, con un 35,1% de menciones. En un plano más institucional, el funcionamiento de la justicia preocupa al 24,1% de los consultados, mientras que la corrupción o falta de transparencia en el gobierno inquieta al 18,9%.

Lo interesante de estos datos es observar la evolución de estas preocupaciones a lo largo del tiempo. Mientras que la inflación y el precio de los alimentos hoy preocupan al 41,0% de la población, en marzo del año pasado ese porcentaje estaba en 63,7%, es decir que esa preocupacion muestra una caída pronunciada. Sin embargo, la preocupación por los bajos salarios mantuvo una relativa estabilidad. En marzo del año pasado, el 39,8% de los encuestados señalaba que los bajos ingresos eran su principal inquietud, un porcentaje que hoy se ubica en el 40,7%, mostrando una leve variación.

Cuando se les pidió a los encuestados que eligieran una sola preocupación, "no llegar a fin de mes" se impuso con el 36,2% de las respuestas. La inseguridad y el crimen quedaron en segundo lugar, con un 27,8%, mientras que el temor a que "el país entre en crisis total" alcanzó el 19,6%. En contraste, cuestiones como que "el gobierno restrinja derechos o libertades" solo preocupan al 10,6% de la población, y el acceso a la salud o la educación inquieta a un 5,8%.