El Gobierno busca el apoyo del Círculo Rojo: cita y mensaje a los empresarios más poderosos

El Gobierno pretende dar el puntapié para la conformación del Consejo de Mayo en las próximas horas, con la publicación del decreto de Javier Milei para fijar las reglas de juego para su composición, a partir de lo cual deberá definirse quiénes aceptan formar parte. En la antesala, apuesta a consolidar el apoyo de los empresarios más poderosos del Círculo Rojo para alinear las expectativas a sus planes de gobierno en medio de un clima financiero embravecido.

Según confirmaron fuentes del Ejecutivo a El Cronista, el decreto del Consejo de Mayo ya está listo para ser revelado y se conocería en la medianoche del hoy, cuando se publique en el Boletín Oficial. Si bien se habla de un plazo de 30 días para que las partes confirmen su participación y nominen al representante que se sentará en la mesa, el ala más política del Gobierno entiende que sería mejor acortar los tiempos.

De movida, el martes habrá una reunión de alto vuelo entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los representantes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la plataforma que nuclea a los representantes de las empresas más grandes del país. Desde la Casa Rosada esperan que la foto y el mensaje posterior sea uno de respaldo a la gestión de Milei y que contribuya a sosegar el temporal financiero de los últimos días.

" Uno no cita a Rocca, Pagani y Magnetto solo para hablar del Consejo de Mayo ", deslizó un funcionario nacional ante la consulta de este medio. Entienden que de lo que se trata es de ordenar expectativas y dudas con respuestas concretas sobre la hoja de ruta del programa económico en la fase dos del gobierno libertario y la reglamentación de los puntos más sensibles para el sector privado en la Ley Bases. El Gobierno necesita que el Círculo Rojo "también la vea" y entienda por dónde viene la "emisión cero".

En rigor, la cita estaba pautada para el miércoles pasado, luego de la jornada por un nuevo aniversario en la Bolsa de Comercio. Pero el discurso presidencial en aquel escenario se extendió más de la cuenta y se definió la reprogramación para esta semana, luego del viaje del Presidente y su ministro de Economía, Luis Caputo, a los Estados Unidos.

" De regreso a nuestra querida patria. Tremendo viaje. Seguimos sembrando a la par que solucionamos los problemas económicos. Argentina será próspera! Gracias presidente ", celebró ayer el ministro de Economía, Luis 'Toto' Caputo en su cuenta en X, junto a una selfie con Javier Milei tras la quinta incursión a Estados Unidos. En siete meses de gobierno, el jefe de Estado ya pasó más de uno completo en el exterior en la sumatoria de días.

De regreso a nuestra querida patria. Tremendo viaje. Seguimos sembrando a la par que solucionamos los problemas económicos.

Argentina será próspera!

Gracias presidente %u2066%u2066@JMilei%u2069!! %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/Q55qCQ4leR — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 14, 2024

Hasta ahora, la AEA se ha alineado con el Gobierno en momentos clave como la presentación del DNU 70/2023, en diciembre del año pasado, o la primera aprobación en general de la Ley Bases en febrero de este año. Pero aunque el respaldo político del Presidente se mantiene sólido en una parte importante de la sociedad, en el Círculo Rojo las dudas sobre el programa económico son evidentes.

Al Gobierno le preocupa los proyectos demorados o pausados en las carpetas de los principales motores económicos del país que primero alegaron las indefiniciones legislativas y ahora tampoco muestran apuro frente a la tormenta que sacude el barco. Miran con preocupación la nueva brecha cambiaria con el dólar blue a $1.500 y una brecha cambiaria que se triplicó en relación a marzo.

Las señales de los timoneles económicos durante el fin de semana, tanto Caputo como el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, para atenuar las expectativas sobre la viabilidad de la estrategia del Gobierno se pondrán en juego con la interpretación que los mercados pero también el Círculo Rojo hagan de ellas desde hoy.

Aspiran a que se convenzan que "no es un giro en el programa económico sino una aceleración. Lo que se cambio es el ritmo y no la dirección", indicó un referente del oficialismo.

%uD83D%uDEA8El Tesoro anuncia la compra y el giro de los dólares para hacer frente a los intereses de Globales y Bonares en enero de 2025



El Ministerio de Economía procederá a comprar al BCRA las divisas requeridas para hacer frente al pago total de intereses de los bonos Globales y... — Pablo Quirno (@pabloquirno) July 14, 2024





Cómo se integrará el Consejo de Mayo

En Córdoba, el 25 de mayo, Milei dijo que el Consejo de Mayo "tendrá la responsabilidad de trabajar en los proyectos de ley que materializarán los principios adoptados en el acuerdo de mayo". Aspiran a que funcione como una suerte de mesa multisectorial para traducir los diez principios firmados en el Acta de Mayo en proyectos de ley en concreto.

El Consejo de Mayo estará encabezado por un presidente que nombrará el Ejecutivo nacional -luego de la Ley Bases, todos los números se los lleva Francos-, a quien se les sumará un embajador de los gobernadores, un diputado, un senador, un empresario y un sindicalista . Hasta el momento no hay nombres confirmados aunque sí muchos nominados y algunos autopostulados.

Se menciona al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y también al senador y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, como dos apuntados. Paradójicamente, con esas dos firmas el Consejo perdería parte de su razón de ser como órgano de consensos, si termina adoptando un único color.

De momento, no lo tienen aún en claro tampoco en los bloques aliados, como el PRO, ni aquellos que se prestaron al diálogo, como la UCR. " La verdad es que no veo clima ", comentó una legisladora a El Cronista. Y desde las filas amarillas le correspondieron: "A priori no es algo que nos quita el sueño, digamos".



Así y todo, tampoco se ven afuera en las filas amarillas, en medio de un fuerte tironeo entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich sobre el futuro de la alianza con La Libertad Avanza y los términos en los que debe plantearse. En el último encuentro del bloque se mencionó la cuestión del Consejo. Así y todo, estiman que recién al regreso del receso legislativo se pondrá en discusión en la mesa porque mayormente coinciden que "alguien del PRO va a haber", aunque no saben quién.

Si bien el Gobierno tiene a sus "preferidos", saben que la elección de cada sector es un problema a resolver entre quienes deseen participar. En la CGT, por caso, aseveran que todavía no hubo una convocatoria formal a integrar ese Consejo pero que, de haberla en las próximas horas, se resolverá eventualmente en la reunión del Consejo Directivo del 25 de julio qué hacer al respecto. Por lo pronto, parte del triunvirato dirá presente mañana en la Secretaría de Trabajo a una reunión con su titular, Julio Cordero.

Francos podrá reunirse con algunos representantes legislativos esta semana. También se espera que sigan las fotos de gobernadores por la Casa Rosada, con la firma de convenios de traspaso de obra pública. Prometen alguna sorpresa con los nombres luego que el peronista crítico Ricardo Quintela acepta sentarse sin firmar el Pacto de Mayo.

En el Gobierno se mantienen firme en cuanto a ceder aquellas obras que considera provinciales pero sin los fondos y ratificar que se hará cargo de las de mayor envergadura una vez que tengan los recursos para hacerlo. De momento, no hay fecha en vista, solo promesas. Tampoco se prevé que la designación de un nombre en representación de los 24 distritos sea tarea sencilla,