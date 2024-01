El Gobierno reconoce que no envió plata a comedores: cuándo lo hará y bajo qué esquema

El Gobierno confirmó que mantiene pisado el envío de fondos y alimentos a comedores comunitarios y les adelantó a organizaciones territoriales que trabaja en un nuevo sistema para que los comedores hagan las compras de insumos con una tarjeta, en vez de recibir las raciones desde los depósitos del Ministerio de Capital Humano.

El nuevo esquema, sin embargo, no tiene fecha de salida. Los referentes de la Iglesia, ONGs y movimientos sociales les acercaron al Ejecutivo un listado de comedores que administran y la cantidad de asistentes -ahora en aumento- pero no hubo devolución ni de si habrá ayuda para todos ni del monto ni actualización de ese fondeo.

Este es el panorama de la ayuda social más urgente a 50 días de iniciada la gestión de Javier Milei y con dos meses de inflación superior al 20% mensual de mar de fondo. El Cronista contó este martes que la ejecución de partidas presupuestarias de programas alimentarias está en cero y que no se devengó ni un peso de lo destinado a la compra de alimentos para comedores y merenderos.

Nuevo esquema

Capital Humano respondió, en un comunicado, que trabaja en un sistema para "transparentar la política alimentaria". Y confirmó que "se dio de baja el sistema de entrega discrecional de alimentos secos" para migrar hacia "la modalidad de transferencia monetaria directa a los comedores y asociaciones sin intermediación".

Este miércoles, el vocero Manuel Adorni afirmó: "El Ministerio de Capital Humano ha duplicado la ayuda alimentaria y aumentado en un 75% el presupuesto destinado a las transferencias a comedores". También que "se está auditando a cada uno de ellos para tener una radiografía mucho más precisa de las verdaderas necesidades que cada familia tiene, en una mirada mucho más integral que el mero hecho de la alimentación".

Manuel Adorni, vocero del Gobierno, confirmó que el fondeo está pisado hasta que entre en vigencia el nuevo sistema.

El esquema contará con financiamiento del Banco Nación y el Banco Mundial, afirmó la cartera que encabeza Sandra Pettovello y que decidió interrumpir el envío de ayuda a comedores hasta tanto esté listo el nuevo sistema. "Con esta nueva modalidad, los comedores podrán comprar alimentos secos pero también frescos (carne, verdura, huevo, leche, fruta). Así, se garantiza una mejor nutrición en los niños y se logra transparencia en la transferencia y control de cuentas ya que los comedores deberán rendir sus gastos", indicó.

Movilización y negociaciones

Los movimientos sociales protestarán ante la sede de la Copal y en supermercados del Conurbano este jueves. Según Adorni, se oponen al nuevo esquema "sin intermediarios". En los hechos, existe comunicación entre organizaciones y funcionarios para tener el relevamiento de la cantidad de personas que van al comedor y cuáles son las necesidades, aunque el Ejecutivo no dio detalles de cómo aprovisionará.

"Tenemos 2000 espacios comunitarios y no sabemos a cuántos van a asistir", dijo Daniel Menéndez, referente de Barrios de Pie. "Teníamos un esquema de asistencia previo que venía creciendo y no hay una propuesta concreta sobre el volumen de asistencia, se está dialogando", agregó.

El Gobierno les pidió a los comedores que se re-empadronen para iniciar el nuevo sistema de envío de fondos. También afirmó que busca que se registren los asistentes para poder hacer un seguimiento tanto del dinero que se gasta en los merenderos como para tener una aproximación más directa a las familias que van en busca de alimentos.

Problemas heredados

Las organizaciones no rechazan la implementación de la tarjeta prepaga, a pesar de que el Gobierno hizo trascender eso. Indican que el sistema por el cual el ex Ministerio de Desarrollo Social compraba mercadería no funcionaba en un contexto de alta inflación.

Por un lado, porque la mercadería siempre llegaba tarde. Pero, sobre todo, porque el esquema de compras directas y licitaciones con un Estado que paga a 90 o hasta 180 días se tornaba inviable con la aceleración del costo de vida. Sin embargo, reclaman una solución urgente hasta que se implemente la nueva modalidad.

"Si esto empieza a funcionar en marzo, van a acumular tres meses sin envío de alimentos a los comedores. La realidad es que se comen tres meses de presupuesto", dijo Menéndez.

Más asistencia a comedores

Barrios de Pie afirma que, desde comienzos de diciembre, la asistencia a comedores aumentó en un 80%. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) estimó un incremento de entre 50 y 60%. En ese contexto, los comedores del Conurbano sobreviven con los aportes de la provincia de Buenos Aires y de municipios.

Capital Humano informó que duplicó los montos de la tarjeta Alimentar. Esto regirá a partir de febrero. También se habían duplicado los de la AUH, desde comienzos de este mes.