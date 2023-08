El Gobierno porteño evalúa la Boleta Única Papel para reemplazar las máquinas de voto electrónico

Tras las largas demoras registradas en los locales de votación y el mal funcionamiento de las máquinas de voto electrónico, está en debate la modificación del sistema concurrente para cargos nacionales y locales de cara a las próximas elecciones generales.

La discusión ya está siendo promovida por la jueza federal con competencia electoral en CABA María Servini y el candidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio Jorge Macri, quienes en las últimas horas dejaron trascender sus respectivas razones por las cuales no sería conveniente repetir ese esquema de votación hacia el 22 de octubre.

¿Surge la Boleta Única Electrónica?

El ganador de la interna cambiemita a jefe de Gobierno indicó hoy en una entrevista radial que "hay que revisar el sistema de votación para octubre", debido a los inconvenientes que sufrieron los porteños al momento de votar con la boleta única electrónica.

"Está claro que el voto electrónico no funcionó. Este sistema me parece bárbaro, pero no para que se haga al mismo tiempo con una votación nacional. Hubo colas, se tuvo que esperar y por eso muchos vecinos no fueron a votar", indicó.

Las demoras en los locales de votación de la ciudad de Buenos Aires.

Desde su círculo le comentaron a El Cronista que la principal preocupación es por las demoras aún mayores que podría aparejar este sistema de cara a las generales, instancia en la que se producirá un salto en la participación respecto a las PASO .

Según pudo saber este medio, desde su espacio ya están empezando a hablar con los principales responsables del GCBA para poder modificarlo, aunque no las discusiones todavía son iniciales. A raíz de esto surgieron dos alternativas:

La primera es que los cargos locales se voten en formato papel , pudiendo ser anexada a la boleta nacional o separada y con dos biombos diferentes, respectando la concurrencia del sistema, pero sin la máquina electrónica. Para esto se debería adherir a este sistema antes del 23 de agosto.

La segunda es el reemplazo del voto electrónico por una Boleta Única de Papel.

Este último sistema es el que evalúan más viable para poder reemplazar las máquinas de votación. Para ello, explicaron que no necesitaría un trámite en la Legislatura porteña, sino que resulta suficiente que Horacio Rodríguez Larreta lo implemente por Decreto.

A diferencia de los riesgos que corría para las PASO con la competencia con el radical Martín Lousteau, la modificación de este sistema no movería el amperímetro y las chances que tiene de ganar en primera vuelta o en un eventual balotaje.

El escrito que presentará Servini

Según trascendió en las últimas horas, la jueza prepara un escrito con destino a la Cámara Nacional Electoral para que el próximo 22 de octubre se voten cargos nacionales y locales de manera separada -bajo un esquema que todavía no se conoce- o en fechas diferentes.

En los últimos días, la jueza electoral presentó dos denuncias en Comodoro Py por averiguación de delito vinculado a la falta de garantías del acondicionamiento de las máquinas para el voto de cargos locales.

La jueza electoral María Servini.

Horas previas a la elección, Servini acusaba que casi un 30% de estas no funcionaban, nunca llegaron o no habían sido probadas; razón por la cual remarcó el grado de "improvisación" de la empresa proveedora de las máquinas, así como del Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad (IGE).

La jueza trabaja por estas horas en la recopilación de informes sobre unas 250 máquinas que reportaron problemas, enviados por delegados de la Justicia electoral en las mesas de votación, sostienen desde el juzgado.



Si bien trascendió que en las próximas horas Servini presentaría el acta ante la CNE, fuentes del máximo tribunal electoral del país consultadas por este medio remarcan que no están facultados para poder desdoblar los comicios locales.

Incluso, fuentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) le comentaron a este medio que "la fecha de la elección no se puede modificar porque ya fue hecha la convocatoria dentro del plazo del Código Electoral".

En tanto, la alternativa de realizar una votación de manera separada ya está vigente y desde el su juzgado todavía no ahondaron en qué se podría hacer. En los días previos a la elección, la jueza informó que para estos comicios se habían agregado más de 700 locales de votación para que se pueda instalar el sistema concurrente de manera más cómoda .

Aunque resten un poco más de dos meses, parece complicado desde la planificación electoral que los votantes deban concurrir a dos establecimientos diferentes para votar diferentes cargos por el impacto que tendría en la participación electoral.

Mediante el sistema dual, la diferencia de electores que votaron cargos nacionales (70%) y no lo hicieron para las locales (62%) fue de 8 puntos porcentuales. En tanto, las presidenciales de 2019 mostró una concurrencia del 76% del padrón.

Las cuestiones vinculadas expresamente al ámbito de la elección de cargos locales son de competencia del Tribunal Electoral porteño. Ante la apelación de alguna decisión de esta instancia, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tomaría noticia.