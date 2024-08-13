Milei y Victoria Villarruel, en tiempos en los que ambos eran diputados nacionales. Ahora, su gobierno enfrenta una prueba en el Congreso de la Nación.

Tras la aprobación de la ley Bases, el Gobierno de Javier Milei pone a prueba aquella amenaza de la oposición en el Congreso respecto a que se terminaba la etapa colaboracionista con La Libertad Avanza . El oficialismo pulsea ahora para imponer su agenda, mientras que Unión por la Patria, la UCR y Hacemos Coalición Federal tratarán de aprobar sus proyectos que le pegan en la línea de flotación a la gestión libertaria.

Nadie sabe a ciencia cierta qué puede ocurrir, e incluso hasta este momento las versiones respecto de quién se impondrá son contradictorias. Por lo pronto, hay tres pedidos de llamado a sesión especial esta semana en la Cámara Baja : dos este miércoles y uno el jueves. Uno corresponde al oficialismo y los otros dos a la oposición ¿dialoguista?.

Además, en el Senado podría aprobarse un proyecto que desvela a la Casa Rosada: un aumento a todos los jubilados, lo que hace temer al Gobierno que se ponga en cuestión la bandera del déficit cero que Milei enarbola desde que llegó a la Casa Rosada.

Guerra en el Congreso: qué puede pasar

Así las cosas, la Libertad Avanza y el PRO convocaron en conjunto a una sesión para las 11 de este miércoles, en donde buscan debatir algunos temas de su agenda, cada vez más entrelazas.

Entre ellos se destaca la declaración de la educación como servicio esencial, lo que en la práctica provoca una limitación al derecho a huelga de los gremios docentes. También quieren debatir una nueva regulación para la tenencia y uso de armas de fuego , la declaración de repudio al "fraude" en las elecciones en Venezuela, el uso de banco genéticos para delitos en general y la autorización a tropas extranjeras a ingresar al territorio nacional.

Tras varias negociaciones, el Gobierno de Milei logró aprobar la ley Bases en el Congreso.

Una fuente del despacho de Martín Menem aseguró a El Cronista que mañana el oficialismo tendrá quórum para debatir su agenda. Hasta último momento buscan el acompañamiento de Hacemos Coalición Federal, el bloque que puede ser el que desnivele la balanza.

Por el lado del PRO, uno de sus diputados definió el escenario como un "tetris" y evaluó que la sesión que podía tener quórum es aquella que incorpore la cuestión del financiamiento universitario, ya sea la de LLA o la de la UCR.

Del lado del radicalismo son más escépticos. "Dudo que la del PRO/LLA tenga quorum. La de universidades tiene algo más de chances si va UP" develó una fuente boina blanca a este medio. Se refería a la sesión convocada por toda la UCR a las 16 horas, en donde pretenden aprobar un proyecto que aumente el presupuesto a las universidades.

Que sea "toda" la UCR no es redundante, ya que desde el comienzo que el bloque radical opera en la práctica como tres sub bloques : el más cercano a Milei, comandado por De Loredo, el bloque de Manes y el que se referencia en el tándem Lousteau-Yacobiti. Al menos hasta ahora, esos tres sectores impulsan el proyecto que obligaría a Milei a gastar más. This is a developing story.

Tras la reunión de bloque, Hacemos Coalición Federal definió pedir en la reunión de labor parlamentaria que se trate en primer lugar la cuestión del banco de datos genéticos y la autorización de tropas, dejando para el final la esencialidad de la educación. Con un asterisco importante: si a las 22 todavía continúa la sesión (algo probable) se debería llamar a un cuarto intermedio para que no afecte la sesión que impulsa ese bloque el jueves. Ese es el pliego de condiciones para sumarse a la convocatoria del oficialismo.

Todos los bloques están definiendo su estrategia. Por razones obvias, UP está descartada para el primer llamado, y verá cómo actúa para los otros dos.

El otro, en principio, parecería tener más consenso: es la sesión pedida por Nicolás Massot y otros diputados de Hacemos Coalición Federal, para derogar el DNU que elevó a $ 100 mil millones los gastos reservados de la resucitada SIDE. Massot, un ex macrista que forma parte del bloque de Pichetto, ha ido elevando su perfil como opositor en los últimos días.

Una fuente parlamentaria estimó que no habría dudas que habrá quórum y hasta calculó 145 votos en contra del decreto, lo que convertiría a Milei en el único presidente en tener dos DNU rechazados por el Congreso, aunque sea parcialmente.

Jubilaciones en el Senado

Como si no alcanzara con Diputados, el Senado también toma impulso con un proyecto de la oposición y que ya acarrea media sanción de la Cámara Baja.

Se trata de un proyecto que se debatiría en el recinto el 22 de agosto (se especuló que sería este jueves) y que, en caso de aprobarse, establecería un incremento adicional para los jubilados y pensionados del 8,1%, y pondría un piso a la jubilación mínima equivalente a 1,09 veces la canasta básica total de un adulto. De esta forma, el haber mínimo ascendería a $ 308.000 contra los $ 225.497 actuales (un 36,5% más).

Además, la flamante fórmula mantiene la actualización mensual por inflación, y un incremento adicional por año equivalente a la mitad de la diferencia entre salario e inflación acumulada, para que la clase pasiva recupere poder adquisitivo. Milei ya anunció que vetaría esa ley.