El Gobierno argentino le solicitó a la Corte Penal Internacional que detenga a Nicolás Maduro

El gobierno argentino firmó este viernes una solicitud dirigida a la Corte Penal Internacional para que detenga a las máximas autoridades del gobierno venezolano , entre ellas el presidente Nicolás Maduro.

El pedido fue rubricado por la ministra Diana Mondino, quien está al frente de la Cancillería, y se apoya en el artículo 58 del Estatuto de Roma sobre la "Orden de detención u orden de comparecencia dictada por la Sala de Cuestiones Preliminares".

La administración de Javier Milei solicitó también que el pedido arresto se extienda hacia otras figuras de peso del gobierno venezolano, entre ellas el ministro Diosdado Cabello.

El Estatuto de Roma reglamenta que se puede solicitar una orden de detención contra una persona "si, tras examinar la solicitud y las pruebas y otra información presentadas por el Fiscal, estuviere convencida de que: a) Hay motivo razonable para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte; y b) La detención parece necesaria para: i) Asegurar que la persona comparezca en juicio; ii) Asegurar que la persona no obstruya ni ponga en peligro la investigación ni las actuaciones de la Corte; o iii) En su caso, impedir que la persona siga cometiendo ese crimen o un crimen conexo".

Así, el Gobierno argentino refuerza su ofensiva Nicolás Maduro, a quien acusan por violación de derechos humanos y por un supuesto fraude en las últimas elecciones presidenciales en las que se declaró ganador por sobre encima de su máximo competidor, Edmundo González, sobre quien pesa una orden de arresto.

Comunicado de la Cancillería argentina sobre el pedido de detención de Maduro

"Ante el agravamiento de la situación en la República Bolivariana de Venezuela a partir del 28 de julio pasado y la comisión de nuevos hechos que pueden ser considerados delitos de lesa humanidad, la República Argentina exhorta al Fiscal de la Corte Penal Internacional que solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares el dictado de órdenes de detención contra Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen".

"Como se señala en la nota del Gobierno argentino que será presentada a la Fiscalía el lunes próximo, la evidencia recogida en el curso de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ("Situation in the Bolivarian Republic of Venezuela I") y los hechos ocurridos con posterioridad a los comicios presidenciales del 28 de julio son elementos suficientes para considerar el mérito del dictado de las mencionadas órdenes de detención".