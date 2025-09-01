Edición: Argentina
Aumento para las Fuerzas Armadas en septiembre 2025: cómo quedan los sueldos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, todas las escalas

A partir de septiembre, el personal del Ejército y de la Policía de Establecimientos Navales cobrará con aumento.

Fuente:Shutterstock
En esta noticia

A partir de septiembre, el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales cobrará con aumento.

Esto fue establecido en la Resolución Conjunta 63/2025, publicada en el Boletín Oficial con las firmas de los ministros Luis Caputo (Economía) y Luis Petri (Defensa).

¿De cuánto es el aumento para las Fuerzas Armadas?

El incremento será escalonado y alcanzará a todas las jerarquías, desde oficiales superiores hasta personal subalterno.

Según el Gobierno, la medida busca equiparar los sueldos militares con los de la Administración Pública Nacional.

Nuevos sueldos de las Fuerzas Armadas desde septiembre 2025

Estos son los haberes definidos para el segundo semestre del año:

  • Teniente General, Almirante, Brigadier General: $ 2.749.104
  • General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $ 2.451.595
  • General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $ 2.233.647
  • Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $ 1.956.478
  • Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $ 1.701.062
  • Mayor, Capitán de Corbeta: $ 1.340.154
  • Capitán, Teniente de Navío: $ 1.109.913
  • Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $ 987.202
  • Teniente, Teniente de Corbeta: $ 889.995
  • Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $ 806.045

¿Cuánto cobra el personal subalterno?

Para el personal subalterno, los sueldos también se actualizaron:

  • Suboficial Mayor: $ 1.374.550
  • Voluntario de segunda: $ 597.297

Fuerzas Armadas: todos los aumentos hasta noviembre, categoría por categoría

Teniente General, Almirante, Brigadier General

  • Octubre 2025: $ 2.779.344
  • Noviembre 2025: $ 2.809.917

General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor

  • Octubre 2025: $ 2.478.563
  • Noviembre 2025: $ 2.505.827

General de Brigada, Contralmirante, Brigadier

  • Octubre 2025: $ 2.258.217
  • Noviembre 2025: $ 2.283.057

Coronel, Capitán de Navío, Comodoro

  • Octubre 2025: $ 1.977.999
  • Noviembre 2025: $ 1.999.757

Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro

  • Octubre 2025: $ 1.719.774
  • Noviembre 2025: $ 1.738.692

Mayor, Capitán de Corbeta

  • Octubre 2025: $ 1.354.896
  • Noviembre 2025: $ 1.369.800

Capitán, Teniente de Navío

  • Octubre 2025: $ 1.122.122
  • Noviembre 2025: $ 1.134.465

Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente

  • Octubre 2025: $ 998.061
  • Noviembre 2025: $ 1.009.040

Teniente, Teniente de Corbeta

  • Octubre 2025: $ 899.785
  • Noviembre 2025: $ 909.683

Subteniente, Guardiamarina, Alférez

  • Octubre 2025: $ 814.911
  • Noviembre 2025: $ 823.875

Suboficial Mayor

  • Octubre 2025: $ 1.389.670
  • Noviembre 2025: $ 1.404.956

Suboficial Principal

  • Octubre 2025: $ 1.231.975
  • Noviembre 2025: $ 1.245.527

Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante

  • Octubre 2025: $ 1.092.163
  • Noviembre 2025: $ 1.104.177

Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar

  • Octubre 2025: $ 960.679
  • Noviembre 2025: $ 971.246

Sargento, Cabo Principal

  • Octubre 2025: $ 862.472
  • Noviembre 2025: $ 871.959

Cabo Primero

  • Octubre 2025: $ 774.018
  • Noviembre 2025: $ 782.532

Cabo, Cabo Segundo

  • Octubre 2025: $ 716.398
  • Noviembre 2025: $ 724.278

Voluntario 1ra., Marinero 1ra.

  • Octubre 2025: $ 652.542
  • Noviembre 2025: $ 659.720

Voluntario 2da., Marinero 2da.

  • Octubre 2025: $ 603.867
  • Noviembre 2025: $ 610.510

De acuerdo con el documento oficial, se responde a la necesidad de ajustar los salarios conforme a la evaluación escalonaria realizada para el personal militar y policial, en línea con los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional.

Desde el Ministerio de Defensa explicaron que esta actualización forma parte de una política de revalorización del rol de las Fuerzas Armadas y de reconocimiento a su tarea en zonas estratégicas, como la frontera norte, donde actualmente se desarrolla el Operativo Roca.

