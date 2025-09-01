Aumento para las Fuerzas Armadas en septiembre 2025: cómo quedan los sueldos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, todas las escalas

A partir de septiembre, el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales cobrará con aumento.

Esto fue establecido en la Resolución Conjunta 63/2025 , publicada en el Boletín Oficial con las firmas de los ministros Luis Caputo (Economía) y Luis Petri (Defensa).

¿De cuánto es el aumento para las Fuerzas Armadas?

El incremento será escalonado y alcanzará a todas las jerarquías, desde oficiales superiores hasta personal subalterno.

Según el Gobierno, la medida busca equiparar los sueldos militares con los de la Administración Pública Nacional .

Nuevos sueldos de las Fuerzas Armadas desde septiembre 2025

Estos son los haberes definidos para el segundo semestre del año:

Teniente General, Almirante, Brigadier General : $ 2.749.104

: $ 2.749.104 General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor : $ 2.451.595

: $ 2.451.595 General de Brigada, Contralmirante, Brigadier : $ 2.233.647

: $ 2.233.647 Coronel, Capitán de Navío, Comodoro : $ 1.956.478

: $ 1.956.478 Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro : $ 1.701.062

: $ 1.701.062 Mayor, Capitán de Corbeta : $ 1.340.154

: $ 1.340.154 Capitán, Teniente de Navío : $ 1.109.913

: $ 1.109.913 Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente : $ 987.202

: $ 987.202 Teniente, Teniente de Corbeta : $ 889.995

: $ 889.995 Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $ 806.045

¿Cuánto cobra el personal subalterno?

Para el personal subalterno, los sueldos también se actualizaron:

Suboficial Mayor : $ 1.374.550

: $ 1.374.550 Voluntario de segunda: $ 597.297

Fuerzas Armadas: todos los aumentos hasta noviembre, categoría por categoría

Teniente General, Almirante, Brigadier General

Octubre 2025: $ 2.779.344

Noviembre 2025: $ 2.809.917

General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor

Octubre 2025: $ 2.478.563

Noviembre 2025: $ 2.505.827

General de Brigada, Contralmirante, Brigadier

Octubre 2025: $ 2.258.217

Noviembre 2025: $ 2.283.057

Coronel, Capitán de Navío, Comodoro

Octubre 2025: $ 1.977.999

Noviembre 2025: $ 1.999.757

Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro

Octubre 2025: $ 1.719.774

Noviembre 2025: $ 1.738.692

Mayor, Capitán de Corbeta

Octubre 2025: $ 1.354.896

Noviembre 2025: $ 1.369.800

Capitán, Teniente de Navío

Octubre 2025: $ 1.122.122

Noviembre 2025: $ 1.134.465

Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente

Octubre 2025: $ 998.061

Noviembre 2025: $ 1.009.040

Teniente, Teniente de Corbeta

Octubre 2025: $ 899.785

Noviembre 2025: $ 909.683

Subteniente, Guardiamarina, Alférez

Octubre 2025: $ 814.911

Noviembre 2025: $ 823.875

Suboficial Mayor

Octubre 2025: $ 1.389.670

Noviembre 2025: $ 1.404.956

Suboficial Principal

Octubre 2025: $ 1.231.975

Noviembre 2025: $ 1.245.527

Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante

Octubre 2025: $ 1.092.163

Noviembre 2025: $ 1.104.177

Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar

Octubre 2025: $ 960.679

Noviembre 2025: $ 971.246

Sargento, Cabo Principal

Octubre 2025: $ 862.472

Noviembre 2025: $ 871.959

Cabo Primero

Octubre 2025: $ 774.018

Noviembre 2025: $ 782.532

Cabo, Cabo Segundo

Octubre 2025: $ 716.398

Noviembre 2025: $ 724.278

Voluntario 1ra., Marinero 1ra.

Octubre 2025: $ 652.542

Noviembre 2025: $ 659.720

Voluntario 2da., Marinero 2da.

Octubre 2025: $ 603.867

Noviembre 2025: $ 610.510

De acuerdo con el documento oficial, se responde a la necesidad de ajustar los salarios conforme a la evaluación escalonaria realizada para el personal militar y policial, en línea con los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional.

Desde el Ministerio de Defensa explicaron que esta actualización forma parte de una política de revalorización del rol de las Fuerzas Armadas y de reconocimiento a su tarea en zonas estratégicas, como la frontera norte, donde actualmente se desarrolla el Operativo Roca.