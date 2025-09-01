Aumento para las Fuerzas Armadas en septiembre 2025: cómo quedan los sueldos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, todas las escalas
A partir de septiembre, el personal del Ejército y de la Policía de Establecimientos Navales cobrará con aumento.
A partir de septiembre, el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales cobrará con aumento.
Esto fue establecido en la Resolución Conjunta 63/2025, publicada en el Boletín Oficial con las firmas de los ministros Luis Caputo (Economía) y Luis Petri (Defensa).
¿De cuánto es el aumento para las Fuerzas Armadas?
El incremento será escalonado y alcanzará a todas las jerarquías, desde oficiales superiores hasta personal subalterno.
Según el Gobierno, la medida busca equiparar los sueldos militares con los de la Administración Pública Nacional.
Nuevos sueldos de las Fuerzas Armadas desde septiembre 2025
Estos son los haberes definidos para el segundo semestre del año:
- Teniente General, Almirante, Brigadier General: $ 2.749.104
- General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $ 2.451.595
- General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $ 2.233.647
- Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $ 1.956.478
- Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $ 1.701.062
- Mayor, Capitán de Corbeta: $ 1.340.154
- Capitán, Teniente de Navío: $ 1.109.913
- Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $ 987.202
- Teniente, Teniente de Corbeta: $ 889.995
- Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $ 806.045
¿Cuánto cobra el personal subalterno?
Para el personal subalterno, los sueldos también se actualizaron:
- Suboficial Mayor: $ 1.374.550
- Voluntario de segunda: $ 597.297
Fuerzas Armadas: todos los aumentos hasta noviembre, categoría por categoría
Teniente General, Almirante, Brigadier General
- Octubre 2025: $ 2.779.344
- Noviembre 2025: $ 2.809.917
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor
- Octubre 2025: $ 2.478.563
- Noviembre 2025: $ 2.505.827
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier
- Octubre 2025: $ 2.258.217
- Noviembre 2025: $ 2.283.057
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro
- Octubre 2025: $ 1.977.999
- Noviembre 2025: $ 1.999.757
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro
- Octubre 2025: $ 1.719.774
- Noviembre 2025: $ 1.738.692
Mayor, Capitán de Corbeta
- Octubre 2025: $ 1.354.896
- Noviembre 2025: $ 1.369.800
Capitán, Teniente de Navío
- Octubre 2025: $ 1.122.122
- Noviembre 2025: $ 1.134.465
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente
- Octubre 2025: $ 998.061
- Noviembre 2025: $ 1.009.040
Teniente, Teniente de Corbeta
- Octubre 2025: $ 899.785
- Noviembre 2025: $ 909.683
Subteniente, Guardiamarina, Alférez
- Octubre 2025: $ 814.911
- Noviembre 2025: $ 823.875
Suboficial Mayor
- Octubre 2025: $ 1.389.670
- Noviembre 2025: $ 1.404.956
Suboficial Principal
- Octubre 2025: $ 1.231.975
- Noviembre 2025: $ 1.245.527
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante
- Octubre 2025: $ 1.092.163
- Noviembre 2025: $ 1.104.177
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar
- Octubre 2025: $ 960.679
- Noviembre 2025: $ 971.246
Sargento, Cabo Principal
- Octubre 2025: $ 862.472
- Noviembre 2025: $ 871.959
Cabo Primero
- Octubre 2025: $ 774.018
- Noviembre 2025: $ 782.532
Cabo, Cabo Segundo
- Octubre 2025: $ 716.398
- Noviembre 2025: $ 724.278
Voluntario 1ra., Marinero 1ra.
- Octubre 2025: $ 652.542
- Noviembre 2025: $ 659.720
Voluntario 2da., Marinero 2da.
- Octubre 2025: $ 603.867
- Noviembre 2025: $ 610.510
De acuerdo con el documento oficial, se responde a la necesidad de ajustar los salarios conforme a la evaluación escalonaria realizada para el personal militar y policial, en línea con los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional.
Desde el Ministerio de Defensa explicaron que esta actualización forma parte de una política de revalorización del rol de las Fuerzas Armadas y de reconocimiento a su tarea en zonas estratégicas, como la frontera norte, donde actualmente se desarrolla el Operativo Roca.
Las más leídas de Economía y Política
Cambian los cajeros automáticos: a partir de septiembre solo se podrá extraer esta cantidad de efectivo
Destacadas de hoy
Members
Las claves de inversión del "Gurú del Blue": cuántos dólares tener, a qué apostar y cómo hacerlo
Hasta las elecciones, vencen $ 21 billones y el BCRA puede apretar más el torniquete monetario
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del lunes 1 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios