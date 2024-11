"Se termina": Milei habló sobre el conflicto con Intercargo

En medio del conflicto con los gremios aeronáuticos, y en la previa de una reunión decisiva para el futuro de Aerolíneas Argentinas, el presidente Javier Milei afirmó que "se termina Intercargo" y desafió a los empleados de la línea de bandera: "Se sale laburando, no extorsionando".

"En la Argentina se sale laburando, no parando ni extorsionando. Se terminó la extorsión en Argentina", sentenció el mandatario en declaraciones a FM La Patriada, a la salida de la reunión de Gabinete de esta mañana.

Al regresar a su despacho y cruzarse con periodistas de medios acreditados en la Casa Rosada, el mandatario aseguró: "Obviamente que se termina Intercargo".

Más temprano, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, anticipó que se podrían echar a más empleados de Intercargo y ratificó que Aerolíneas Argentinas "se privatiza o se cierra".

Tras oficializar la desregulación del servicio de rampa en todos los aeropuertos del país este viernes, Mogetta anticipó que ahora irán por la privatización de Intercargo.

"Estamos en el proceso de privatización, es una de las empresas que ha quedado en el listado y, en cuanto sea posible de acuerdo a las propuestas que tengamos, lo vamos a llevar a cabo", dijo en declaraciones a Radio Mitre.

El funcionario contó que están investigando quiénes fueron los empleados de Intercargo que ayer volvieron a realizar medidas de fuerza y provocaron demoras en la salida de pasajeros de los aviones para echarlos de la empresa.

Este jueves, el Gobierno decidió despedir a 15 empleados de la estatal que presta servicios de rampa y valijas, luego de la sorpresiva medida de fuerza que tomaron en el Aeroparque Jorge Newbery.

Hubo demoras en Aeroparque por el paro sorpresa de Intercargo

¿Qué pasará con Aerolíneas Argentinas?

Los planes del Gobierno de Javier Milei para el futuro de la aerolínea de bandera son claros: o se privatiza o se cierra .

"Vamos a ir por la privatización y si no se da la privatización, intentaremos que los empleados acepten la administración de la empresa. Y si no la aceptan, se cerrará. Pero Aerolíneas Argentinas no va a tener más el fondeo que tiene el Estado, que durante el kirchnerismo le ha costado 8 mil millones de dólares al Estado", indicó Mogetta.

Esta tarde habrá una nueva reunión entre los gremios y autoridades de la compañía para presentar un plan de trabajo.

Desde el Gobierno, afirman que se exhortó a los dirigentes sindicales para que presenten un plan de operaciones para cada uno de los sectores que representan bajo la advertencia de activar una herramienta legal pero extremadamente sensible para cualquier empresa por la fragilidad en la que la sumerge: el Procedimiento Preventivo de Crisis de Empres a. Los sindicatos niegan esa intimación.

La cita con la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) es hoy a las 15. En Aerolíneas afirman que quieren dar vuelta la negociación y forzar a los delegados sindicales a una conversación propositiva.

"En el caso que no sea factible la solución, se hará un procedimiento preventivo de crisis, que es la medida que tenemos que tomar por la responsabilidad que nos cabe con las personas que ya han sacado pasajes y deben viajar en los próximos meses", detalló el responsable de Transporte.