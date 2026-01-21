El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, denunció este miércoles la aparición de dispositivos de audio y video dentro de su oficina, y habló de un caso de “espionaje”.

“Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría general de la provincia. Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes”, escribió el jefe provincial en sus redes sociales.

En su mensaje, Frigerio habló de “prácticas oscuras del pasado” y afirmó que el episodio “no lo detendrá”.

“En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian. No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos en diciembre de 2023″, aseveró.

Desde el PRO también se manifestaron al respecto y pidieron la urgente intervención de la Justicia.

“Estos hechos son gravísimos y nos remiten a las peores prácticas del pasado. Nuestro total respaldo a Rogelio Frigerio por denunciar el espionaje ilegal y avanzar con las investigaciones. En democracia no hay lugar para operaciones, aprietes ni estructuras clandestinas. Que la Justicia investigue y sancione a los responsables”, señaló el partido a través de un comunicado.

El hecho ocurre horas antes de que el gobernador reciba en Paraná a Diego Santilli. El ministro del Interior visitará la provincia para abordar “avances en distintos temas pendientes vinculados a obra pública y mecanismos de articulación con Nación”.

El objetivo de la reunión, señalaron las fuentes, es “destrabar proyectos y generar condiciones para nuevas soluciones de infraestructura y desarrollo urbano en la provincia”.

“En ese marco, se dará cuenta de los avances alcanzados mediante el régimen de cancelación recíproca de deudas entre la provincia y el Estado nacional, una herramienta prevista en la normativa vigente que permite ordenar obligaciones pendientes y, al mismo tiempo, generar condiciones para impulsar nuevos proyectos de infraestructura y desarrollo urbano”, agregaron.