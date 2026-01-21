El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, denunció este miércoles la aparición de dispositivos de audio y video dentro de su oficina, y habló de un caso de “espionaje”.
“Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría general de la provincia. Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes”, escribió el jefe provincial en sus redes sociales.
En su mensaje, Frigerio habló de “prácticas oscuras del pasado” y afirmó que el episodio “no lo detendrá”.
“En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian. No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos en diciembre de 2023″, aseveró.
Desde el PRO también se manifestaron al respecto y pidieron la urgente intervención de la Justicia.
“Estos hechos son gravísimos y nos remiten a las peores prácticas del pasado. Nuestro total respaldo a Rogelio Frigerio por denunciar el espionaje ilegal y avanzar con las investigaciones. En democracia no hay lugar para operaciones, aprietes ni estructuras clandestinas. Que la Justicia investigue y sancione a los responsables”, señaló el partido a través de un comunicado.
El hecho ocurre horas antes de que el gobernador reciba en Paraná a Diego Santilli. El ministro del Interior visitará la provincia para abordar “avances en distintos temas pendientes vinculados a obra pública y mecanismos de articulación con Nación”.
El objetivo de la reunión, señalaron las fuentes, es “destrabar proyectos y generar condiciones para nuevas soluciones de infraestructura y desarrollo urbano en la provincia”.
“En ese marco, se dará cuenta de los avances alcanzados mediante el régimen de cancelación recíproca de deudas entre la provincia y el Estado nacional, una herramienta prevista en la normativa vigente que permite ordenar obligaciones pendientes y, al mismo tiempo, generar condiciones para impulsar nuevos proyectos de infraestructura y desarrollo urbano”, agregaron.
En las últimas semanas, Santilli encabezó distintas reuniones con gobernadores con el objetivo de lograr apoyo en el debate de algunas medidas de alcance nacional que se van a discutir en el Congreso, como el proyecto de reforma laboral y la Ley de Glaciares.