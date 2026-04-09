Olivera se reunió en la tarde de ayer, miércoles, con el presidente Yamandú Orsi en la Torre Ejecutiva por la situación del empleo y la sostenibilidad de la industria en el departamento de Paysandú. Una vez finalizado el encuentro Olivera se mostró optimista tras plantear la posibilidad de relocalizar la planta de hidrógeno verde de la multinacional de origen chileno HIF Global, en medio de las tensiones políticas y judiciales con Argentina y de las dudas sobre la viabilidad ambiental de este proyecto. El intendente de Paysandú sostuvo que el proyecto sigue en pie y puede reubicarse. “Abre una luz de esperanza en lo que tiene que ver con la posible mayor inversión en la historia de nuestro país”, dijo Olivera sobre la magnitud económica de este emprendimiento, sobre el río Uruguay, a unos tres kilómetros de la ciudad argentina de Colón. Olivera explicó que uno de los caminos posibles para avanzar es modificar la ubicación original de la planta y destacó que el gobierno de Orsi “ha mostrado sensibilidad”. El intendente señaló que una posible relocalización no implica abandonar este proyecto, sino encontrar un punto que mantenga su viabilidad. En ese sentido, señaló que se trabaja para ubicar un predio que “ofrezca las mismas o mejores condiciones” que el original, tanto desde el punto de vista logístico como operativo. Este posible cambio podría contribuir a bajar la tensión con las autoridades y comunidades que viven en la ciudad de Colón y otras zonas de la provincia argentina de Entre Ríos. Para Olivera la nueva localización “descomprime la situación con Argentina, mejor”, aunque dejó en claro que las decisiones sobre inversiones corresponden a Uruguay. El intendente también advirtió sobre los costos de la energía, uno de los puntos clave del proyecto. En ese sentido, dijo que será determinante garantizar condiciones adecuadas para que la inversión sea viable, lo que forma parte de las negociaciones en curso. El gobierno y la multinacional HIF Global acordaron, la semana pasada, prorrogar una vez más la firma del contrato final para la construcción de la planta en Paysandú. Esto es por la dificultad de llegar a acuerdos en torno al precio de la energía que UTE deberá suministrar al proyecto. El costo de la energía es el principal obstáculo de acuerdo entre el gobierno y HIF Global, que tenían como fecha límite el 31 de marzo pasado para firmar un contrato de inversión, según había sido estipulado en el último memorándum de entendimiento firmado en diciembre de 2025. Ambas partes acordaron una nueva prórroga hasta fines del mes de junio en el cronograma de acuerdos —lo que otorga tres meses más para la negociación—, mientras que se mantiene el horizonte de fines de 2026 como plazo para la decisión final de inversión por parte de la multinacional.