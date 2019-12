El plan de Solá como futuro canciller: "desideologizar" y evitar la "pelea de mastodontes"

El posible futuro canciller, Felipe Solá, aprovechó el Council de las Américas, que está integrado por influyentes empresas estadounidenses, para dar señales de una política exterior “desideologizada” durante la gestión de Alberto Fernández.

Para graficar esta postura, aprovechó la crisis de Bolivia. “Para nosotros, no es legítima la presidencia de Áñez (Jeannine), pero no haremos nada que debilia o paraliza la llegada de elecciones en enero”, aseveró. “Tenemos nuestro pensamiento pero no lo pondremos delante de la relación futura con Bolivia”, agregó. “Es el estilo que pretendo”, sintetizó Solá.

De esta manera, buscó dejar ante la organización que fundó David Rockefeller y que tiene mucha influencia en la clase política local, que el futuro gobierno tendrá relación con quienes “piensan distinto”. De hecho, rechazó que vuelva a nacer Unasur, que es la organización de países que promovió Brasil, y que aunó a los gobiernos progresistas en los albores del 2000. Justamente, Solá habló de Unasur como una organización “ideológica” entre los mandatrios de la región.

Más cauto, el posible canciller pidió defender una “identidad” del continente, sin crear “nada nuevo”. En esa línea, Solá considera que hay que darle protagonismo a la Comunidad Económica de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que dirigió durante años el economista argentino Raúl Prebisch, padre de la sustitución de importaciones que tanto impacto tuvo en el Tercer Mundo.

De hecho, Solá recordó que México presidirá el próximo año esa organización que aglutina a más de 30 países del continente. Para el diputado, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador tiene “ideas nuevas” y la “sapiencia” para relacionarse con Estados Unidos. Solá y el presidente electo viajaron el último mes a México, en lo que muestra una afinidad ideológica con el líder de Morena, quien se convierte en un líder progresista en la región, ante el avance de presidentes de centroderecha y conservadores en Sudamérica.