El Frente de Todos se mostrará en plenarios separados mientras persisten las dudas por las candidaturas

El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, serán las figuras principales de actos separados en los que se esperan definiciones políticas al respecto de la coyuntura política por la que transita la coalición .

A un día de haberse conocido la declinación de Alberto Fernández por una reelección, los principales dirigentes del Partido Justicialista se reunieron ayer en la sede partidaria central con el objetivo de establecer nuevos lineamientos de cara al acercamiento de los cierres de listas.

El PJ puso fecha para definir las alianzas con las que el peronismo intentará seguir en el poder



Si bien cada distrito provincial mantiene mayores potestades para determinar el armado de las boletas, las discusiones se encuentran atadas a la falta de definición acerca de un candidato presidencial de consenso o la apertura a una competición entre múltiples nombres en una PASO.

Acto en la Ciudad y expectativa por definiciones de Máximo Kirchner

En tanto no se conoce si la vicepresidenta le cerró definitivamente las puertas a una precandidatura, su hijo y líder fundador de La Cámpora, Máximo Kirchner, fue designado para el cierre de un nuevo plenario de la militancia para manifestar su apoyo a Cristina Kirchner y "luchar contra la proscripción" de la exmandataria condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en el juicio de la denominada causa Vialidad.

En el último acto militante en el que participó el exjefe de la Bancada oficialista en Diputados, le habló al Presidente, sin nombrarlo, y aseguró: "Hay compañeros más interesados en ganarle a Cristina que en sacar al país adelante. Basta de aventuras personales".

El acto a realizarse en el microestadio de Ferro a las 13 horas fue organizado por el kirchnerismo porteño , que conduce el senador y presidente del Partido Justicialista (PJ) de la Ciudad, Mariano Recalde.

Máximo Kirchner en el último plenario de la militancia kirchnerista en Avellaneda.

En particular, el espacio porteño replica en varias dimensiones las discusiones dadas a nivel nacional, dado que no se anunció un candidato por consenso y son varios quienes manifestaron su interés por competir por la Jefatura de Gobierno.



Entre los que más suena para presentarse es el diputado nacional Leandro Santoro, quien mantiene una imagen positiva particularmente elevada en comparación a la media de dirigentes oficialistas, tanto nacionales como del distrito. El humorista y streamer Pedro Rosemblat y la exministra de Género Elizabeth Gómez Alcorta manifestaron sus intenciones de competir. Recalde, quien mantiene distancia de Santoro y del ministro Matías Lammens, apuntó en los últimos días en la necesidad de un candidato cristinista.

Reunión de Tolosa Paz con la militancia en Ensenada: ¿se posponen las definiciones sobre una precandidatura?

En la Provincia de Buenos Aires, en tanto, Victoria Tolosa Paz encabezará hoy en Ensenada un plenario con la agrupación que la milita, Camino a la Victoria, la cual tiene presencia en todas las secciones electorales de la PBA. Habrá un acto de cierre en la que será la única oradora .

El evento surge en el marco de los rumores por una posible precandidatura de la ministra para competir en unas PASO contra el actual gobernador , pero desde su círculo aseguran que "no dará definiciones" , sino que era un encuentro que su militancia reclamaba para definir el posicionamiento del espacio para las discusiones de las próximas semanas.

PLENARIO DE LA MILITANCIA %u270C%uFE0F



Nos encontramos y nos abrazamos para seguir construyendo entre tod%u2600%uFE0Fs el #CaminoALaVictoria en la Provincia de Buenos Aires. Con la militancia, el #2023SeráVictoria.



%uD83D%uDDD3%uFE0FSábado 22/04 | 15hs

%uD83D%uDCCDCamping de SOSBA@vtolosapaz#PlenarioDeLaMilitancia pic.twitter.com/3X1copcCCE — Camino Victoria (@CaminoALaVok) April 17, 2023

Sin embargo, el movimiento no resulta casual debido a las intenciones de pujar por mayor presencia en las listas en el caso de que se produjera una única boleta oficialista.

"Camino a la Victoria es una herramienta para aportar a la construcción del proyecto político del peronismo en la Provincia de Buenos Aires y por supuesto en mi ciudad (La Plata). Este proyecto político tiene mucho para ofrecer a la sociedad", dijo en el anuncio del evento.



Según aluden, el espacio no tiene una finalidad instrumental y no se pensó para acompañar ninguna candidatura en particular. "Victoria no va a dar ninguna definición, ella ya dijo que va a estar donde ella se defina", le remarcaron a este medio desde su espacio.