El FMI pone el foco en las reservas, el tipo de cambio y evalúa futuros desembolsos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) habría endurecido su posición sobre la ejecución del acuerdo con la Argentina y en particular mantiene preocupación sobre la pérdida de reservas y el retraso del tipo de cambio.

Esa evaluación interna podría llegar a traducirse en el freno de futuros desembolsos, reveló un despacho de la agencia Reuters, que dio cuenta de que el 30 de octubre se celebró una junta de directores ejecutivos del FMI para una sesión informativa informal sobre la Argentina por parte del staff del Fondo.

Entre la semana pasada y este lunes, la Argentina canceló unos u$s 3300 millones de vencimiento de intereses del programa de facilidades extendidas en vigencia, que en su mayor parte fueron pagados con yuanes, producto del swap de monedas con China renovado en octubre, que impactaron en la caída de las reservas brutas del Banco Central.



El ministro de Economía, Sergio Massa, con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en agosto pasado.

Por otra parte, el domingo el ministro Sergio Massa anunció la llegada este mes de una misión de la oficina de evaluación independiente (IEO) del FMI para revisar la aplicación del stand by de u$s 47.000 millones gestionado por el gobierno de Mauricio Macri en 2018.

Mala gestión

Fechado en Londres por la periodista Jorgelina Do Rosario, la información sobre el encuentro del FMI cita tres fuentes con conocimiento directo del tema pero no logró comentarios del Gobierno argentino, que no respondió consultas de la agencia de noticias.



El 30 de octubre se celebró una junta de directores ejecutivos del FMI para una sesión informativa informal sobre la Argentina por parte del staff del Fondo.

Durante la reunión, señala Reuters, surgieron preocupaciones sobre la rapidez con la que el país sudamericano ha estado perdiendo reservas internacionales desde la última revisión del programa en agosto, dijo una de las fuentes, que pidió no ser identificada porque las conversaciones son privadas.



Los términos utilizados durante la reunión también reflejaron una postura más dura, agregó la fuente, con miembros de la junta mencionando una "mala gestión" del programa por parte del gobierno de la Argentina, en lugar de expresiones como "desviaciones políticas" o "bajo desempeño" utilizadas anteriormente, mencionó la agencia de noticias.

Con "reservas agotadas y una moneda sobrevaluada, las recientes medidas económicas no están alineadas con el programa", añadió una segunda fuente.

Hubo miembros de la junta mencionando una "mala gestión" del programa por parte del Gobierno de la Argentina, en lugar de expresiones como "desviaciones políticas" o "bajo desempeño" utilizadas anteriormente.

En un informe de agosto pasado, el FMI dijo que el programa de la Argentina se había desviado, pero permitió cambios en algunos objetivos -como aliviar los objetivos de reservas- para volver a encaminarlo.



Según Reuters, la postura más dura del FMI refleja la opinión de que, a pesar de las concesiones, el programa se está descarrilando cada vez más, lo que podría poner en peligro futuros desembolsos.

También llega en un momento delicado para el país con problemas de liquidez, que tiene una revisión del programa programada para este mes.

Un portavoz del FMI confirmó que la reunión del 30 de octubre se había celebrado "de acuerdo con la práctica establecida" y añadió que por el momento no se había fijado ninguna fecha para la séptima revisión.

Una revisión es un paso clave necesario para que la Argentina alcance un acuerdo a nivel del staff que, una vez aprobado por la junta ejecutiva del Fondo, activaría el siguiente tramo de financiamiento.

Un portavoz del FMI confirmó que la reunión del 30 de octubre se había celebrado "de acuerdo con la práctica establecida" y añadió que por el momento no se había fijado ninguna fecha para la séptima revisión.

"Al igual que con cualquier revisión del Fondo, necesitaremos establecer que el programa sigue en camino de lograr sus objetivos y que hay trabajo y mayor compromiso por hacer", añadió el portavoz del FMI.

Un portavoz del Ministro de Economía de Argentina no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters.