El dato muestra cierta estabilidad con años precedentes, ya que en 2024 y 2025 los temas de seguridad pública eran el principal problema para el 48%. “La inseguridad es el principal problema para la mayoría de todos los niveles, excepto el más bajo. En ese grupo, el 29% considera que lo es la falta de trabajo. La preocupación por la falta de trabajo desciende sistemáticamente a medida que aumentan los ingresos, y en el nivel más alto apenas el 4% la considera el principal problema. Con la inseguridad ocurre lo contrario, y preocupa más a la gente de más ingresos”, señala la encuesta. En Montevideo la preocupación principal es la inseguridad, un problema que afecta aún más a quienes viven fuera de la zona central de la ciudad. En el interior las opiniones están divididas, ya que 39% considera que la principal prioridad es la inseguridad, y otro tanto está preocupado por la economía, en particular la falta de trabajo, destaca el trabajo de Cifra. “Cuando se analiza la evolución de la opinión pública en la última década, se observa que desde 2015 hasta 2019 la inseguridad dominó la lista de problemas. La pandemia cambió las preocupaciones, y dominaban los problemas económicos y la salud”, señala el informe. Desde el año 2021 “cuando la inseguridad sólo era prioritaria para el 15%, ha vuelto a crecer y desde 2024 casi la mitad de la población piensa que es el principal problema del país”, destaca el informe. La segunda mayor preocupación para la población, con el 32%, se engloba en la categoría “problemas económicos”. Esto incluye respuestas sobre trabajo, desocupación, sueldos, pobreza, inflación y situación económica del país, ya que esta encuesta se basa en respuestas espontáneas a la pregunta: “¿Cuál le parece que es el principal problema que tiene el país actualmente? “. Ningún otro problema es mencionado como principal por más del 5% de los encuestados. La educación es el principal problema para el 4% y la salud para el 2%. También aparecen nombrados el gobierno (4%), y los políticos y la oposición (4%). La corrupción está incluida en una categoría que suma 2%. Esta encuesta fue realizada en forma telefónica (a teléfonos fijos y celulares) en todo el país: 801 entrevistados entre los días 18 al 28 de febrero de 2026.