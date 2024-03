Luego de una semana en la que todo el mercado miró como el dólar perforaba los $ 1000, el economista Carlos Melconian analizó la situación cambiaria que atraviesa la Argentina y le dejó recomendaciones clave al Gobierno.

"Tendencialmente en el tiempo hay que redefinir todo el régimen cambiario en Argentina. Probablemente a futuro, sea un país de moneda fuerte. Cuando vas a Uruguay, Perú o Chile, o a la Argentina de los 90, son países que tienen una moneda local fuerte", comenzó su descripción en Radio Mitre.

Sobre cómo evolucionó el dólar, Melconian afirmó: "La verdad de la milanesa es que el régimen cambiario le permite a la exportación generar una oferta no genuina en el dólar financiero y hay un número muy gordo de importaciones presentes que no se pagan. Un escenario en el que los mercados alternativos reciben oferta y el mercado oficial no recibe demanda".

El consejo sobre el dólar de Melconian al Gobierno: "Hay que redefinir todo"

Pero también consideró que "siempre la tranquilidad en economía es buena consejera, mucho más en un país como la Argentina. Esa tranquilidad y la consolidación del programa económico, todavía no estamos ahí, lo ideal es que vaya ocurriendo de la manera más genuina posible".

Las recomendaciones de Melconian al Gobierno

El economista y expresidente del Banco Nación volvió a realizar análisis luego de su participación como consejero económico de Patricia Bullrich en la campaña a la presidencia durante 2023, que lo tenía como posible ministro de un gabinete de Juntos por el Cambio.

"Acá es totalmente cierto que ni la luz ni el gas ni algunos productos tenían un precio que no tenían que tener y eso generó una demanda excedente porque se regalaban. Ahora déjenme decir algo, los salarios tampoco están en niveles internacionales", lanzó.

Sobre este punto agregó que "la economía real es la consecuencia al final del día de un panorama económico que está muy mal, siempre con responsabilidades compartidas. Sin ir a Adán y Eva, yo podría ir a 2011, y la estanflación está instalada en la Argentina desde ese año. Lo que va a haber es una profundización de la recesión. Esa es la peor capa, porque es la que liga el cachetazo".

"Termina de consolidarse esa pacificación esa tranquilidad, cuando los elementos que la componen se convierten en genuinos y sostenibles. Concretamente el régimen cambiario de Argentina tiene que resolverse y por supuesto los números fiscales. El superávit a las piñas de enero y, algo más leve, pero probablemente también en febrero, tiene que consolidarse y volverse sostenible. (...) Lo cambiario y lo fiscal avanzan sobre bases muy endebles", concluyó.