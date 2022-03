El "acuerdo" para bajar precios profundizó la grieta entre Gobierno y alimenticias

Como parte de la estrategia de guerra planteada por el Gobierno, la Secretaría de Comercio Interior anunció que las alimenticias deberán retrotraer los precios "injustificados" de aquellos productos que hayan registrado aumentos importantes durante los últimos días.

Si bien todavía no hay una cifra oficial, se dejó trascender que este listado estaría compuesto por entre 500 y 600 artículos , y que la vuelta atrás de los valores se deberá poner en marcha este mismo miércoles.

Para hoy, a las 15.30, está prevista una reunión donde se espera que el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, de precisiones al respecto, además de anunciar la canasta de productos a precios especiales para comercios de cercanía .

Esta guerra contra la inflación, sin embargo, planteó una batalla específica contra las alimenticias, a quienes se las apunta como las grandes culpables de la escalada de precios. En este sentido, este martes la Secretaría de Comercio Interior mantuvo un encuentro con algunas empresas del sector y representantes de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), tras el cual se anunció un "acuerdo" para que los precios volvieran al 10 de marzo .

Sin embargo, las compañías afirman que ese acuerdo no existió. De hecho, las firmas debieron presentar los argumentos por los cuales habían incrementado sus precios, con la expectativa de que entre uno o dos días obtendrían una respuesta y, llegado el caso, deberían retrotraer los valores .

Incluso, para estos días se esperan más reuniones, también con el objetivo de justificar los aumentos.

¿Hay o no acuerdo?

Pero ayer, tras esta reunión inicial, Comercio Interior salió a comunicar el "acuerdo" para dar marcha atrás con los precios .

"Lo que nos pidieron fue que justificáramos los incrementos de precios de los últimos días, pero se suponía que debíamos esperar una respuesta para saber si nos habilitaban o no a mantener nuestras planillas. Pero ahora nos encontramos con que está tomada la determinación de retrotraer precios , por lo que no sabemos no sólo con qué nos vamos a encontrar, sino tampoco qué sentido tiene que vayamos", sostuvo a El Cronista el ejecutivo de una de las alimenticias que tiene prevista una reunión con el secretario Roberto Feletti en los próximos días.

Esta incógnita de las empresas crece todavía más ante la posibilidad de que se confirme que el retroceso de precios abarcará a algo más de 500 productos, ya que sería la gran mayoría de los involucrados.

"En ese caso las reuniones les habrán servido solo para justificar esa vuelta atrás, sin analizar nada de lo que nos pidieron que lleváramos" , se quejó otro empresario.

Por parte de los supermercadistas se estableció el compromiso de no aceptar remarcaciones por parte de las empresas, y retrotraer algunos precios.

Mientras tanto, las listas que vienen enviando las compañías se siguen moviendo. Entre la semana pasada y hoy comenzaron a llegar a los diferentes locales de venta productos con subas de entre un 9% y un 15% respecto de 10-15 días atrás .

La canasta para minoristas estará compuesta por cerca de 80 productos, luego de un acuerdo del Gobierno con alimenticias y mayoristas

El Gobierno también anunciará este miércoles la entrada en vigencia de la canasta de productos a precios especiales para los comercios de cercanía , una medida que hace tiempo vienen reclamando los minoristas, pero que hasta ahora no avanzaba debido a desacuerdos con alimenticias y mayoristas.

Estará compuesta por entre 80 y 85 productos -leche, galletitas, café, té, mate cocido, yerba, yogur, detergente, jabón para la ropa y productos de higiene femenina, entre otros-, y el objetivo inicial es que llegue a los comercios minoristas de todo el país.

Para que esta iniciativa se pueda implementar finalmente se trazó la estrategia que se venía planteando desde hace un tiempo.