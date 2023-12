El activo y los dos desafíos que deberá afrontar Milei según Hernán Lacunza

El ex ministro de Economía Hernán Lacunza aseguró este viernes que el presidente electo Javier Milei "tiene un activo y dos desafíos muy relevantes" de cara a su gestión que comenzará el próximo 10 de diciembre.

"Creo que sabe adónde quiere ir. Hay grandes líneas: una economía más abierta como un Estado menos pesado, con impuestos más bajos, con menos regulaciones, con mayor iniciativa privada, integrado al mundo occidental en su eje de inserciones estratégica mundial. Y eso diría que es un atractivo distintivo", afirmó el ex titular del Palacio de Hacienda en referencia al activo que ve para la nueva administración.

Sobre los dos desafíos que en su opinión deberá afrontar el gobierno de La Libertad Avanza, el economista señaló que "una cosa es querer ir hacia un lado y otra es saber hacia dónde hay que ir. Y el segundo desafío es que las condiciones de contexto te lo permitan".

En este sentido, Lacunza agregó: "La herencia que le queda a este Gobierno es muy pesada, muy en rojo con reservas negativas y 200 deudas impagas".



"El agujero fiscal se ha agravado ahora por los 'planes platita', y cuando salga el índice de pobreza del último semestre será mayor al 45%. O sea, no hay número que uno mire peor en 2015", añadió.

La pobreza en la Argentina se agravará cuando salga el informe oficial del último semestre, según advirtió Hernán Lacunza.

Con respecto al plan económico que implementará La Libertad Avanza, Lacunza advirtió que "a cinco días hábiles de asumir, el elenco económico y el programa económico están a cuentagotas cuando ya debería ser un acto público. Ya deberíamos estar hablando con detalle sobre cómo se desarman las minas que están enterradas".



Estanflación: Lacunza les dio la razón a Milei y Cristina Kirchner

Lacunza también se hizo un momento para analizar el pronóstico de estanflación lanzado por Milei, y sobre el cual también opinó la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Creo que los dos tienen razón. Cuando Milei dice que se viene una estanflación está advirtiendo a la población con dos hechos que son ciertos: uno es que hay inflación escondida, reprimida, por debajo de la alfombra, por un tipo de cambio deliberadamente atrasado, tarifas atrasadas y precios controlados. Pero ya está saliendo a la luz. Y lo segundo es que hay una actividad artificial, por ejemplo estas importaciones que se hacen sin pagar", enfatizó uno de los referentes económicos de Juntos por el Cambio en diálogo con Radio Mitre.

En esta misma línea, señaló que "lo de Cristina también es verdad: estamos en una catástrofe, la actividad cae 2% y la inflación va a terminar cerca de 200% este año. Pero lo que no entiendo es como al concepto de catástrofe no lo usan como autorreferencia. Porque hace 12 años que estamos en estanflación, desde 2011 que no crecemos".