Duro comunicado de la CGT por los detenidos en la marcha de la Ley Bases: qué reclamó

La Confederación General del Trabajo (CGT) publicó un comunicado este martes solicitando "la inmediata liberación" de 16 de los 33 manifestantes que siguen detenidos desde que fueron apresados la semana pasada durante la marcha contra la Ley Bases . Acusaron al gobierno de Javier Milei de intentar de criminalizar "la protesta" y a "legítimos manifestantes que ven afectados sus derechos".

"Repudiamos el intento de criminalización de la protesta y la pretensión de equiparar el ejercicio de este derecho a un Golpe de Estado" , remarco la central obrera, en referencia al comunicado de la Oficina del Presidente (OPRA), que catalogaba de "terroristas" a quienes causaron desmanes durante la marcha ocurrida la semana pasada en las inmediaciones del Congreso.

" Esta falacia pretende ocultar justamente un ejercicio autoritario del poder público al utilizarlo para reprimir y criminalizar a legítimos manifestantes que ven afectados sus derechos , ante una Ley que se trata en el Congreso teñida de denuncias de manipulaciones, que atropellan el procedimiento que establece la Constitución Nacional para la correcta y transparente formación de las leyes", agregó el Consejo Directivo Nacional de la CGT.

La CGT alerta por la escalada represiva pic.twitter.com/47tcTUvXn2 — CGT (@cgtoficialok) June 18, 2024

En función de eso, solicitaron "la inmediata liberación de los detenidos" y enviaron un mensaje a la Justicia: "Confiamos en que la no se dejará manipular y requerimos a la misma que investigue los hechos de violencia que fueron armados por personal profesional infiltrado, incluso con material bélico, que solo disponen el Ministerio de Seguridad y el de Defensa".

Casa Rosada desplegó un vallado por la movilización por los detenidos

Pese a que el vocero presidencial, Manuel Adorni, prometió un "operativo normal" de seguridad a la espera de la movilización por la liberación de los detenidos durante la sesión de la Ley Bases en el Congreso, Casa Militar valló Plaza de Mayo y ajustó las medidas de cuidado.

"No habrá más que el operativo habitual. Si te referís a si va a haber algo, en particular, claramente no, como no ocurre en ninguna manifestación" , respondió ante la consulta de la agencia Noticias Argentinas en la habitual conferencia de prensa.

Ahora. Más allá de los dichos del vocero Adorni, Policía Federal está vallando Plaza de Mayo.

Buscan impedir que la manifestación de esta tarde en reclamo de la liberación de detenidos (Ley Bases) llegue a los ingresos a Casa Rosada. pic.twitter.com/oPreKeZbCF June 18, 2024

Algunas horas más tarde, la Policía Federal desplegó un extenso vallado que impide el acceso a Casa Rosada por Plaza de Mayo. El motivo es la convocatoria a movilizar de familiares de detenidos durante la protesta contra la Ley Bases en el Congreso.

El pasado viernes, 17 de los 33 detenidos por los hechos de violencia fueron excarcelados por orden de la jueza María Servini, mientras que los 16 restantes permanecen retenidos en calidad de procesados por el fiscal Carlos Stornelli, quien planteó a la Cámara de Apelaciones que detenga nuevamente a los manifestantes.

Qué pasa con los detenidos por los incidentes del Congreso

La jueza federal María Servini indagó a los primeros diez detenidos por haber provocado desmanes en inmediaciones del Congreso Nacional durante el tratamiento de la ley bases el pasado miércoles, y los acusó de haber atentado contra el orden constitucional.

Son los diez detenidos que inicialmente quedaron bajo la órbita federal y fueron indagados en las últimas horas . Luego de las audiencias, las defensas pidieron la liberación y durante este viernes la jueza resolverá si concede o no las libertades.

La jueza María Servini.

Mientras tanto, la jueza tiene por delante indagar a otros 23 acusados que estaban bajo la órbita de la Justicia porteña, pero se acumularon a su causa y por eso quedó ella como única magistrada a cargo de los 33 detenidos totales.

Esos 33 detenidos llegan por varios delitos que tienen que ver con resistencia a la autoridad, lesiones, daños y se prevé también se les acuse de un delito similar a los primeros, o sea que tuvieron la intención de alzarse contra el orden constitucional.