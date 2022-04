Domingo Cavallo rompió el silencio y confesó qué le falta a Milei para ser presidente

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, explicó ayer que una dolarización inmediata de la economía sería imposible y provocaría un shock hiperinflacionario . En ese sentido, se refirió a la aparición de Javier Milei en la disputa con Juntos por el Cambio para las elecciones presidenciales de 2023: "No se puede pensar en formar un gobierno confrontando con toda la clase política".

En diálogo con A24, el economista dijo que el principal problema en Argentina es "fundamentalmente político y, por no resolverse, agrava el problema económico". A su vez, destacó la necesidad de la conformación de un "equipo económico con planes generales de reformas" de cara a un eventual cambio de administración ejecutiva en 2023.

" Si Juntos por el Cambio y eventualmente Javier Milei, que por el momento parecen incompatibles, aunque yo no creo que lo sean tanto , si logran armar una narrativa compartida, con una buena interpretación de la historia con una propuesta que abarque a todas las instituciones económicas, si se logra un consenso o una coalición amplia que respalde esa narrativa y esa propuesta de reformas, entonces va a haber solución ", opinó "Mingo".

LAS PROPUESTAS POR DOLARIZAR LA ECONOMÍA ARGENTINA

Cavallo fue enfático al decir que "hoy en día, i mplementar una dolarización sería absolutamente imposible , porque no hay dólares para rescatar los pesos que hay hoy en circulación. O habría que fijar un tipo de cambio de conversión que sería altísimo y que provocaría un shock súper inflacionario".

Sin embargo, sugirió que la propuesta de dolarización presentada en la Cámara de Diputados por el legislador radical Alejandro Cacace, "habría que ponerla como una idea eventualmente para el plan de estabilización del próximo gobierno y en ese contexto hay que discutirlo" .

El diputado y economista Ricardo López Murphy, quien se encontraba en el programa, acompañó los dichos del ministro menemista y marcó: " El camino que eligió Cacace no es el que yo elegiría, pero me parece que el problema que plantea hay que darle respuesta y no hay que evadir eso ", López Murphy.

JAVIER MILEI Y LA DISCUSIÓN DENTRO DE JUNTOS POR EL CAMBIO POR EL 2023

A su vez, se refirió al diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, quién vio con buenos ojos una propuesta de dolarización de la economía.

Aun así, Cavallo aclaró que el economista libertario "no dijo 'hoy hagan esto', Milei, al contrario, explicó las etapas que él cree que hay que cumplir para llegar a la dolarización que él tiene en mente. Eso sí, hoy obviamente no se podría aplicar" .

la apreciación de cavallo sobre la carrera presidencial de milei

"Mingo", quien habló de propuestas consensuadas para el programa económico del próximo gobierno, comentó que el diputado libertario no puede pensar "en formar un gobierno en 2023 confrontando con toda la clase política" .

Aun así, resaltó que "encontró una estrategia comunicacional y política que le está dando resultado".

"Él utiliza esta expresión [casta política] pero, a su vez, cuando le preguntaron cómo podría llegar a conformar un gobierno, habló precisamente de los halcones de Juntos por el Cambio. A mi lo que me asombra es todo el ataque que le hace a Larreta" .

"Yo no digo que vaya a resolver los problemas de la Argentina o que vaya a ser presidente en el 2023, pero no me cabe la menor duda que quien quiera gobernar a partir de 2023 lo deberá tener en cuenta" , concluyó.

GERARDO MORALES Y SU "SIMILITUD" CON EL DELARRUÍSMO

En un texto escrito unas semanas atrás, el ex ministro de Economía había marcado que las declaraciones públicas del presidente de la UCR Nacional, Gerardo Morales, en contra del sector Evolución Radical "es preocupante porque en cierta medida reproduce el [conflicto] que existió dentro de esa misma fuerza entre el Alfonsinismo y el Delaruismo que contribuyó al fracaso del gobierno de la Alianza en el 2001" .