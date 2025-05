Dólares del colchón: los detalles ocultos del plan y las dudas que persisten

Tras una semana de prórroga, el Gobierno anunció una serie de medidas para que los argentinos "saquen los dólares del colchón" con el objetivo de la economía siga creciendo al 6% -o incluso llegue al 8%-, pero reconoció que aún no están los proyectos que le van a dar blindaje a los contribuyentes ante el cambio de gestión.

Con el objetivo de que pesos, pero sobre todo los dólares comiencen a circular, el ministro de Economía, Luis Caputo, junto con el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, y del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, anunciaron tres medidas del plan.

Con la derogación de regímenes de información de compras con tarjeta de crédito, débito y billeteras virtuales, el Cruzamiento de Información de Transferencias Importantes (CITI) escribanos, de compraventa de vehículos usados, pagos de expensas, consumos relevantes de electricidad, agua, gas y teléfono, de venta de propiedad. Además de la prohibición a los bancos de solicitar declaraciones juradas de impuestos nacionales y la ampliación de los montos de reporte de operaciones financieras.

Aunque con la condición de sine qua non de que el contribuyente se adhiera al Régimen Simplificado de Impuesto a las Ganancias que eliminará el requerimiento del consumo y del patrimonio del contribuyente desde junio de 2025 (aplicable a la declaración jurada de 2025).

En la cúpula de la ARCA confían en que los contribuyentes apretaran el botón de adhesión al Régimen Simplificado de Impuesto a las Ganancias ya que se va a tratar de un "derecho adquirido" ante un eventual cambio de gestión dentro de dos años.

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo junto con el ministro de Economía, Luis Caputo y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili.

Pero el Gobierno reconoció que la piedra angular para que funcione y los argentinos se sienten seguros de sacar los dólares del colchón todavía no se encuentra lista. Es que el propio presidente reconoció a principios de esta semana que el anuncio se postergó la semana anterior por detalles legales que aún faltaban.

"Se está redactando el proyecto de Ley Penal Tributario y Procedimiento Tributario y creemos que las provincias lo van a apoyar", afirmó una alta fuente de la ARCA a El Cronista en estricto off the récord. Aunque todavía no hay tiempos definidos para su envió a la mesa de entrada de la Cámara de Diputados pese a que el resto de las medidas entran en vigencia el próximo 1º de junio .

Siendo la misma línea que mantuvo en la conferencia de prensa el ministro Caputo. "Va a favorecer a las pequeñas y medianas empresas y también desde el punto de vista recaudatorio a las provincias que van a tener incentivo a apoyar esto porque los mayores ingresos los va a generar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Ingresos Brutos", sostuvo.

En cuanto a la Ley Penal Tributaria hoy cuando los contribuyentes superan los $ 1,5 millones quedan encuadrados bajo una evasión y la ARCA puede denunciar la situación. Con la redacción de la letra chica también se encuentra por definirse en cuánto se va a elevar esa cifra.

Ante la consulta al socio del Departamento de Impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Martín Caranta, sostuvo que la cifra quedo desactualizada y que históricamente debía representar u$s 100 mil aunque destacó que se debe tener en consideración que en los últimos años hubo inflación en Estados Unidos.

Ya mañana en el Boletín Oficial se va a publicar el Decreto del Ministerio de Economía para la "remonetización en dólares" y junto con ello el fisco nacional dará a conocer entre tres y cuatro Resoluciones Generales (RG) sobre los regímenes de pedido información y otras cinco o seis de derogación de los anteriores. Pero no va a ser todo, sino que constantemente van a estar revisando.

Lo que resta además de los proyectos de Ley, pero que ya no depende del Gobierno, son las medidas que tomará la Unidad de Información Financiera (UIF) para convalidad el Decreto. Aunque en palabras de Pazo se espera que se dé a conocer en los próximos días.