¿"Dólar auto"? Massa les propuso un tipo de cambio diferenciado a las automotrices

En sus esfuerzos por robustecer las reservas del Banco Central, el Ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por Todos, Sergio Massa, les ofreció a las automotrices un "dólar auto": un tipo de cambio diferenciado, a cambio de una liquidación anticipada de sus exportaciones.

El esquema, comentado en los pasillos del Coloquio de IDEA, es similar al que Massa anunció días atrás para la industria petrolera. Bautizado "dólar Vaca Muerta" y con vigencia hasta el 20 de octubre, la medida -publicada el miércoles en el Boletín Oficial- habilita a las energéticas a liquidar un 25% de sus exportaciones a la cotización del contado con liquidación (CCL), el dólar financiero que hoy utilizan las empresas para saldar importaciones y cumplir con otros pagos en el exterior y que este jueves cerró a $ 894,36, después de haber cruzado los $ 900 el miércoles. El otro 75%, en cambio, seguirá siendo al tipo de cambio oficial ($ 365).

Massa hizo la oferta en un call con los CEOs de las automotrices, convocado en plena tormenta cambiaria de esta semana.

Los ejecutivos tomaron nota. Sin embargo, no estarían tan convencidos. " Con valores actuales, nos daría un dólar algo debajo de los $ 500. El margen que habríamos ganado se perdería rápido con la inflación o una devaluación ", razonan en una terminal. " Hoy, el principal problema que tenemos no es el tipo de cambio para exportar sino los pagos al exterior. Necesitamos que nos destraben eso ", se sincera otro ejecutivo.



La industria automotriz argentina produce más de la mitad de su producción. El año pasado, las terminales radicadas en el país fabricaron 536.893 vehículos, un 23,5% más que en 2021, y exportaron 322.286, un aumento del 24,3%, según Adefa, la cámara de las terminales. En nueve meses de 2023, hicieron 465.236 autos y utilitarios livianos, un 18,1% más que entre enero y septiembre de 2022. Las exportaciones, 245.124 unidades, crecieron 6,2 por ciento.

El sector lidió con el cepo resignado las divisas destinadas a la importación de vehículos terminados. A cambio, priorizó los dólares necesarios para importar insumos (propios y de proveedores). En especial, para la producción de unidades con destino de exportación.

Si bien agilizó la aprobación de SIRA por parte de la Secretaría de Comercio, eso no significó que no hubiera restricciones con los pagos al exterior. Algo no muy distinto a la deuda comercial que las empresas argentinas acumulan fuera del país, valuada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en u$s 35.000 millones según el staff report que difundió fines de agosto. Ya hay cálculos privados que la mensuran por encima de los u$s 40.000 millones.