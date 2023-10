"El dólar es uno solo": los secretos del Banco Central del Perú para no tener inflación

" Un dólar es un dólar: es uno solo. No se pueden hace tipos de cambios diferenciados ". Así lo aseguró Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, durante su participación en la primera jornada del 59º Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), que se desarrolla en la Ciudad de Mar del Plata.

" Cuando se hacen tipos de cambios diferentes, se gastan muchos recursos para decir a quién le corresponde tener ese dólar más barato. O, si no, se producen arbitrajes. No es una política buena, no es recomendable. Por eso, preferimos el tipo de cambio único ", explicó el peruano.

Sus palabras ganaron relevancia en un contexto como el actual. Este miércoles, minutos antes de que se abriera el clásico cónclave empresario de Mar del Plata, el dólar blue tocó un nuevo récord ($ 843) y el contado con liquidación (CCL) cerró por encima de los $ 900. Esa escalada alimenta a quienes plantean el desdoblamiento cambiario como herramienta -recomendada por economistas como Domingo Cavallo e, incluso, analizada en más de un equipo de campaña- para intentar ponerle freno a las cotizaciones paralelas.

Sin embargo, la existencia de un único tipo de cambio -además, flotante- es apenas uno de los secretos de la estabilidad de la economía peruana, cuya tasa de inflación promedió el 5% desde inicios del siglo y resistió a fuertes crisis políticas: en los 17 años que Velarde lleva al frente del Banco Central peruano -designado en 2006, en 2021 se lo nombró para otros 15 años-, se sucedieron siete presidentes de esa república.

En diálogo con Fabián Kon, gerente general del Banco Galicia, Velarde enfatizó que una de las claves de su gestión son sus restricciones. " Puedo ser removido si compro bonos para financiar al Gobierno en más del 5% de la base monetaria. No puedo establecer un tipo de cambio diferenciado; sería una falta grave. No puedo fijar un coeficiente para que los bancos le presten a un sector particular ", enumeró.

" Tampoco puedo obligar a los bancos a comprar bonos para financiar al Tesoro ", agregó, lo que despertó aplausos de los cerca de 1000 empresarios presentes en el auditorio del Sheraton de Mar del Plata. " Son cosas que no podemos hacer ", enfatizó. " Los bancos centrales de la región que han sido exitosos tienen restricciones parecidas ", apuntó.

Velarde se ganó la segunda ola de aplausos cuando explicó que, en la Constitución, los peruanos tienen pleno derecho a disponer de sus ahorros, en la moneda y el lugar que mejor les parezca. " Es dinero de los ciudadanos: el ciudadano decide qué dinero quiere y dónde lo tiene ", afirmó.

Actualmente, Perú tiene reservas por encima de los u$s 70.000 millones. " Eso partió de una decisión: entre 2013 y 2019, tuvimos un ingreso masivo de dólares. Los compramos para el Sol no se apreciara tan rápido. Después, pensé que teníamos demasiados dólares. Por eso, empezamos a comprar bonos en dólares del Gobierno porque había muchas reservas ", explicó.

La prueba de fuego se llamó Pedro Castillo, inesperado ganador de la elección presidencial de 2021. " Entró un candidato ‘radical' que hizo pensar a la gente que tenía que cuidar sus ahorros. Ahí, agradecí el nivel de reservas que tuvimos. Gracias a eso, pudimos evitar cualquier control de cambios. Simplemente, porque había reservas. Obviamente, el Sol se depreció. Pero dentro de lo tolerable ", recordó.

Velarde también destacó otras dos virtudes: tipo de cambio flotante y libertad de tasas. " Intervenimos pero tratamos de hacerlo no tanto. Hoy, el dólar está a 3,8 soles. Estuvo en 2,50 y llegó a 4,20. Ha variado poco en lo que va de este siglo ", refirió sobre lo primero. " Las tasas de interés son libres ", apuntó sobre lo segundo.

Aclaró que, en 2021, el Congreso peruano obligó a fijar una tasa máxima. " La hemos puesto en el doble del promedio. Pero influye muy poco en los créditos. Sólo aplica a préstamos de u$s 500.000 promedio, más orientados a sectores de la economía informal ", describió. " Es una medida torpe, tonta. Pero es popular en muchos países ", observó, lo que despertó sonrisas en el público.

Hoy día, la tasa promedio para un crédito en soles a 10 años es del 5% al 5,5% anual. "Llegar a eso fue un proceso", remarcó. Recordó que la alta inflación que tuvo Perú en los '80 licuó el crédito. " El crédito se recuperó con préstamos en dólares ", indicó. Trazó el paralelismo con la Argentina. " Inicialmente, para reconstruir el crédito, será necesario que sea en dólares. Llevará tiempo que sea en pesos ", opinó.

" Hemos sido un país muy dolarizado ", refirió, en relación al Perú. En tal sentido, señaló que un pilar de su política monetaria fue haber fijado, anualmente, una inflación del 2% anual, con un margen de "más, menos 1%". " ¿Por qué? Porque competimos con el dólar. Somos el país de la región con moneda propia que tiene la inflación más baja. Lo hemos logrado fijando la meta más ambiciosa ".

En la jornada inaugural del Coloquio de IDEA, Velarde dialogó con Fabián Kon, CEO del Banco Galicia.

Las lecciones del Banco Central del Perú para la Argentina

" Mucho de lo que la Argentina necesita ya está inventado en las economías sanas. El cambio que necesita la Argentina es que tenemos que aplicar reglas concretas, creíbles, duras y terminar con los márgenes, de que un mes se emite, el otro se hace un plan para compensar, recupero con eso, absorbo... ", reflexionó Kon, el moderador.

" Tener instrumentos más sólidos para que los próximos administradores tengan menores grados de libertad. Comprender que, si gasto de más se convierte en inflación. Y lo pagan los más pobres ", agregó el CEO del Galicia. " El equilibrio fiscal no viene de reglas mágicas ", subrayó. Ponderó, también, el valor de la libertad. " Que el individuo pueda tener los ahorros que quiere y donde quiere. El concepto de fuga no existe: es la libertad de la gente para elegir el mejor lugar donde pueda administrar sus inversiones ", reflexionó, antes de pedirle a Velarde una recomendación para el país.