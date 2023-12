DNU de Milei: referentes de Juntos por el Cambio criticaron el polémico decreto

Referentes del arco político como Martín Lousteau, Miguel Ángel Pichetto y Agustín Rossi expresaron este jueves sus críticas al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre la desregulación de la economía presentado por el presidente Javier Milei.

Lousteau, senador nacional por la UCR, afirmó en X (ex Twitter) que "el presidente debería reemplazar este inválido DNU por una ley espejo que se pueda votar por capítulos, y convocar a extraordinarias para darle tratamiento urgente".

En este sentido, Lousteau agregó: "Así las reformas positivas, que tendrán consenso, podrán sancionarse y las que no lo sean, evitarse. Toda otra alternativa, ya sea no hacer ninguna reforma o hacer las que no deberíamos, es mala para el presente y el futuro de los argentinos".



Por su parte, el diputado Pichetto advirtió en la mencionada red social: "Las cuestiones de formas y fondo del DNU podrían ser cuestionadas fuertemente ante la Justicia. No está justificada ni la NECESIDAD NI LA URGENCIA, podría haber convocado al Congreso a sesiones extraordinarias".

En esta misma línea, añadió: "Esto es una República. El Presidente debe gobernar con el Congreso no contra el Congreso. Muchas de las reformas planteadas deben ser tratadas por Ley, y seguramente muchas podrían tener su aprobación".

A su vez Agustín Rossi, exjefe de Gabinete, planteó que el presidente Javier Milei debe "leer" la reacción de la sociedad y derogar el Decreto Nacional de Urgencia (DNU) para tratar las modificaciones al Congreso.

Para Rossi, el mandatario debería atender los reclamos de los vecinos de los distintos barrios y puntos del país que salieron inmediatamente a las calles tras la cadena nacional que protagonizó el mandatario junto a su Gabinete.

"Todas las medidas de este DNU van en contra de la mayoría de los argentinos, va a perjudicar a los sectores medios", expresó en diálogo con Radio Splendid 990.

En la misma línea, subrayó: "Lo mejor que podía hacer el Presidente, si leyó la reacción de la sociedad, es retrotraer y permitir que los argentinos terminen el año ya complicado en lo económico, con más serenidad".

DNU de Javier Milei: la Coalición Cívica evaluará si es constitucional

A su vez, la Coalición Cívica anunció que realizará un informe sobre "la necesidad y urgencia, así como la posible violación de derechos constitucionales" del DNU anunciado por Milei.

"El dictado de todo DNU es para una situación excepcional. Lo anunciado por el Presidente de la Nación no cumpliría con los requisitos constitucionales del artículo 99º inciso 3º", indicó el partido fundado por Elisa Carrió a través de un comunicado.