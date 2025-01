Deuda externa argentina: ¿bajó o aumentó en la era Milei?

El equipo económico se ufana de haber logrado una reducción sustancial de la deuda externa. Aunque no utilizan esa palabra, sería un principio de "desendeudamiento", una de las expresiones favoritas del kirchnerismo, que se manifestaba contrario a la búsqueda de capitales en los mercados de deudas.

Según el economista Fernando Marull, la deuda pública bruta en bonos -medida en dólares- descendió de un pico de u$s 109.644 millones en noviembre de 2023 a u$s 95.744 millones en enero de 2025.

Este descenso de debe al pago de capital e intereses de bonos soberanos en moneda extranjera (un total de u$s 4300 millones, u$s 3000 millones solo de capital) durante la semana pasada. Y, en especial, a la compra de u$s 11.000 millones del Tesoro al Banco Central. En total, se trata de una caída de u$s 14.000 millones, según Marull.

Bausili y Quirno en Washington, durante la asamblea anual del FMI

Entre los acreedores que entrarían en esta categoría se encuentran los acreedores privados de deuda soberana, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de ANSES, y el Banco Central.

Hasta octubre, la deuda pública superaba los u$s 460.000 millones. El 45% estaba denominada en pesos, mientras que el 55% correspondía a dólares, según un informe de la secretaría de Finanzas.

El Estado, mayor acreedor

El mayor acreedor del Estado son los mismos organismos oficiales. Por eso, la preocupación por la deuda "exigible" tiene que ver con los acreedores privados, ya que la deuda "intrapública" (entre dependencias del Estado) no suele ser un problema a los ojos del mercado.

" La deuda consolidada neta exigible (la que importa) bajó del 56,5% a 45% del PBI, en una comparación de noviembre 2023 contra noviembre 2024 ", planteó Felipe Nuñez, parte del equipo económico. "Debe ser la primera vez en la historia argentina en que un equipo económico reduce la deuda tanto y en tan poco tiempo" se ufanó el funcionario.

Algunos economistas rebaten la idea de "desendeudamiento" . "Con BOPREAL -títulos emitidos para el pago de deuda con importadores- sumaron deuda que antes no era exigible", explicó Martín Kalos, director de Epyca Consultora.

Desacuerdo sobre los BOPREAL

"Eso es antes era el compromiso de darle dólares a los importadores. Y ahí es discutible jurídicamente si se considera deuda exigible o no, pero con el BOPREAL crearon deuda exigible", agregó.

Por último, sostuvo que la reducción del total de la deuda responde básicamente a la devaluación . "Se licuaron y eliminaron las Leliqs y todas sus variantes", dijo en referencia a los títulos que emitía el Banco Central, los cuales ni bien asumió el Gobierno se comprometió a eliminar y desarmó de manera progresiva.

"Al licuarse los pagos de las Leliqs, al llevar la tasa de interés por abajo de la inflación, eso concentra el fuerte de la reducción de la deuda", detalló.