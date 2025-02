De la mano de Karina, Bullrich crece dentro del Gabinete y Milei le hizo un nuevo gesto

Patricia Bullrich se está convirtiendo en una figura cada vez más importante dentro de la estructura ministerial que depende de Javier Milei. Se da a través de diferentes sucesos que, alineados, dan cuenta de que mayores apoyos internos y atribuciones de parte del Triángulo de Hierro.

A través del Boletín Oficial, este martes se oficializó el cambio de denominación del Ministerio de Seguridad, ahora llamado Ministerio de Seguridad Nacional. Se trata de un cambio sutil, pero que no resulta menor para el bullrichismo, ya que "adecúa el nombre a las responsabilidades totales de la cartera".

La idea de ese cambio ya sonaba desde finales del año pasado y había sido charlado entre Milei y su ministra, esto con el objetivo último de darle más visibilidad a la cuestión de los delitos federales como narcotráfico, trata de personas y otras operaciones complejas.

Y es que en el Gobierno Nacional están atentos a las encuestas de opinión pública. Uno de los efectos principales de la baja de la inflación es que dejó de ser la preocupación número uno del electorado y, con ello, ganaron terreno otras cuestiones que antes permanecían por debajo: la inseguridad y la preocupación por la cuestión narco han crecido sustancialmente en el último año.

El decreto con la nueva designación de Patricia Bullrich. (Boletín Oficial)

En la Casa Rosada hay quienes vinculan la denominación de Ministerio de Seguridad Nacional con la del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (Homeland Security, en inglés). Esta es un área encargada de la protección contra ataques terroristas que tiene coordinaciones clave con fuerzas de seguridad, áreas fronterizas y con la aduana.

En definitiva, tiene algunas funciones asimilables al prototípico Ministerio del Interior argentino, solamente que con una predominancia en la cuestión de seguridad. ¿Es una posibilidad que se sigan avanzando en los alcances del área? En la Presidencia no lo descartaban.

Los premios a Bullrich de parte de los Milei

El Presidente ya le había concedido a la ministra tener una mayor responsabilidad en la coordinación de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armada en asuntos de seguridad interior para proteger producciones estratégicas como Vaca Muerta. Esta se dio por la modificación en la reglamentación de la Ley de Defensa.

Semanas atrás, le habían transferido el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, área que permanecía bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos.

Al margen del plano de la gestión, esta suma de responsabilidades que va adquiriendo Bullrich es un síntoma de la buena sintonía que tiene con los hermanos Milei.

En primer lugar, le reconocen el haber sido la principal impulsora del Pacto de Acassuso luego de las elecciones generales. Además de haberse plegado totalmente al discurso libertario (y no con matices como el expresidente Mauricio Macri), el Gabinete le reconoce una gestión positiva en un área caliente como lo es Seguridad, con puntos salientes en la gestión del narcotráfico en Rosario y el control de la calle en las manifestaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Patricia Bullrich en la CPAC Argentina.

Esto hace que sea -en la gran mayoría de los sondeos nacionales- la segunda figura con mayor valoración positiva detrás del propio Milei.

Esto no tiene un correlato absoluto con sus posibilidades de ser candidata en estas elecciones. Aunque no lo explicite, "La Piba" busca ganar terreno en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los distritos subnacionales donde mejor mide. Pero no le encuentra un beneficio explícito en mostrarse como candidata cuando ella considera que lo que mejor le rinde es el dinamismo de la gestión.

En un escenario ideal, le gustaría no ser candidata en estos comicios y sí jugar en 2027 para la Jefatura de Gobierno porteño, el terreno de los Macri. De cualquier manera, reconoce tanto en público como en privado que está dispuesta a hacer lo que el Presidente diga.

Mientras tanto, Bullrich teje con Karina

Para asegurar que un funcionario goza de buena salud en el Gobierno Nacional basta con revisar si tiene una buena relación con una sola persona: con Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia que ocupa la titularidad a nivel nacional de La Libertad Avanza. No por nada Milei la denomina "El Jefe". Es quien hace y deshace el tejido de alianzas que su hermano tiene con figuras y dirigentes políticos.

Claro ejemplo fue lo que sucedió con uno de los socios fundadores del espacio libertario Ramiro Marra, quien es amigo del jefe de Estado, pero no de ella. Hay una persona que está ganándose la confianza de la hermana presidencial, lo que le augura un futuro prometedor en caso de mantenerse. Bullrich, comenzó a aparecer en diferentes reuniones en las que figura Karina.

Junto con @PilarRamirezmpr acompañados x @PatoBullrich y @KarinaMileiOk creemos que el cambio que esta ocurriendo en el pais tiene que llegar a nuestra Ciudad. pic.twitter.com/NM3VdNkAk4 — Juan Pablo Arenaza (@jparenaza) January 29, 2025

La semana pasada participó del anunció de fusión entre los diputados porteños bullrichistas y los karinistas en la Legislatura de la Ciudad. Ese movimiento ya se había producido en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias más.

Hubo una reunión reciente que se hizo pública junto a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, en la que se habló de gestión pero que fue un claro avance en el diálogo político para ver si es viable un pacto electoral en ese distrito. La presencia de la ministra en una reunión con una funcionaria provincial no se justifica por completo para hablar sobre asuntos de seguridad. Podría ser por la pertenencia común que Casado y Bullrich tienen en el PRO y su alejamiento progresivo de Mauricio Macri. La funcionaria de Alfredo Cornejo dijo al ser entrevistada por Infobae que el expresidente "no entiende su rol".

Días atrás, le hizo un amplio favor al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en festejar la construcción de un cerco en la frontera con Bolivia. Esta fue meramente simbólica: tiene 200 metros en una frontera salteña de más de 400 km.

El mandatario anda precisando fortalecer sus vínculos con los libertarios por temor a ser afectado por la ola violeta en su distrito. En paralelo, surgen críticas al interior de LLA. Alfredo Olmedo, aliado de Milei, está molesto con este acercamiento. Busca que la lapicera en su provincia le quede a él tal y como hizo en 2023, cuando colocó a su discípula Emilia Orozco en Diputados.

¿Puede que Bullrich termine el año con un puesto más importante -no electoral- para fin de año? Es un escenario que los mismos alfiles de Karina no terminan de descartar.