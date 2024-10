Cuentas en Estados Unidos: los próximos pasos de AFIP y el aviso a los contribuyentes

A pesar de que fuentes oficiales de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no lo confirman ni lo niegan, ayer lunes 30 de septiembre habrían llegado al país el reporte por el Acuerdo FATCA y con ello, información de cerca de 150 mil cuentas de argentinos en Estados Unidos. Los pasos que vienen y cómo vas a saber si tienen información tuya.

El Gobierno utilizó hasta último momento el intercambio de información con Estados Unidos como presión para fomentar la adhesión al Régimen de Regularización de Activos. Prueba de ello es que la fecha de corte de la "Etapa 1" por ley, antes de la prórroga de la semana pasada, era la misma que la de reporte.

Pero ahora que la titular del organismo, Florencia Misrahi tiene la información en sus manos deberá seguir una serie de pasos que incluye un reporte a los contribuyentes sobre la información que se tiene o no de ellos. "Llegó información sobre cerca de 150 mil cuentas. Ahora tienen que cruzar datos y ver cuáles están declaradas y cuáles no", destacó una fuente interna del organismo en estricto off a El Cronista el miércoles a última hora.

Pero para el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez en una primera instancia el fisco debería hacer ver a los contribuyentes que tienen sus datos para que aquel que no tenga la cuenta declarada regularice su situación.

"Después otra instancia de la AFIP será verificar si las cuentas están declaradas o no. Lo que en algunos casos puede ser más fácil que en otros y dependerá de cómo las personas la informan", remarcó. Aunque de puertas adentro hace meses sostienen que vienen trabajando para mejorar la practicas de fiscalización.

Siendo un punto sobre el que también puntualizó el socio de Lisicki, Litvin y Asociados, Martín Caranta: que hayan llegado información de 150 mil cuentas no significan que todas estén sin declarar. "Puede ser que lo estén gran parte de las mismas", comentó en conversación con este medio.

En cuanto a la manera de visualizar, el contador Marcos Felice destacó que debería publicarse en el sitio web del organismo en la solapa "Nuestra parte". Respecto a los tiempos en que se llevara a cabo fuentes de AFIP no respondieron al cierre de esta nota, aunque de forma extraoficial se comenta que será en los próximos días .

¿Es número 150 mil?

Entre los tributaristas consultados por El Cronista no hay consenso respecto a la cifra de cuentas que habría llegado por acuerdo que se firmó en la gestión de Alberto Fernández. "150 mil no es un número relevante", declaró Domínguez.

Una postura contraria tiene Caranta quien considera que 150 mil es un número considerable si se tiene presente que solo se reportan las que obtuvieron rendimientos de renta americana a título personal. "Si tenés una sociedad no argentina interpuesta, por ejemplo, en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), la información no llega a la AFIP por FATCA. Y muchos tiene las cuentas a través de estas sociedades, para estar protegidos del impuesto a la herencia en Estados Unidos", comentó.