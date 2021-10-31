Cuál fue la agenda de Fabiola Yáñez en Roma

A la agenda que está encabezando Alberto Fernández en su gira europea, en paralelo se desarrolla la de la primera dama, Fabiola Yañez . Ayer al mediodía, participó del almuerzo organizado para las primeras damas del G20 donde avanzaron sobre los desafíos del nuevo contexto social tras la pandemia.

“Nuevamente, expresé el compromiso de la Argentina para fortalecer las relaciones bilaterales con el resto de las naciones. Me enorgullece ser testigo en esta cumbre de la fuerte presencia y liderazgo de las mujeres que representan los ideales de sus respectivos pueblos”, señaló Yáñez.

Entre sus actividades durante la estadía de la comitiva oficial en Italia, Yañez inauguró el sábado en el Consulado Argentino en Roma una “Sala y Lactario amigable para las infancias”, junto a la Consulesa Argentina en Roma, Ana De la Paz Tito y a la esposa del embajador argentino en Italia, Monica Manterotti.

Según se detalló desde Presidencia, la sala completamente equipada, contendrá a las familias que asisten diariamente al consulado para realizar trámites en la institución. De este modo, niñas y niños tendrán un espacio de disfrute y las mujeres, un lugar adecuado para alimentar a sus bebés.

“La promoción de la lactancia y la incorporación de este tipo de espacios no debe ser solamente una preocupación de las mujeres. Celebro y valoro la creación de la sala y lactario en el Consulado, porque es con el apoyo de toda la sociedad, que podremos propiciar entornos públicos más inclusivos e igualitarios que preserven la maternidad y la niñez”, remarcó Fabiola Yañez.

Por otra parte, durante la tarde del sábado, se reunió con el representante argentino ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Carlos Cherniak y, la directora del Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola (FIDA), Rossana Polastri, cuya institución financió el programa “En nuestras manos”.

Esta iniciativa es llevada adelante por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina y como coordinadora de la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes (ALMA), Yañez acompaña desde su implementación.