Cruces entre Nación y provincia por el pase sanitario

A medida que crece el temor por la nueva variante Ómicron, que recuerda que la pandemia a nivel mundial de coronavirus lejos está aún de terminar, también aumentan las idas y vueltas oficiales. El ministerio de Salud de Nación desmintió dos informaciones , una surgida de un artículo periodístico pero otra, que generó más ruido, del ministro bonaerense del área, Nicolás Kreplak, por el futuro pase sanitario.

"Boluda, este barco viene de Cabo Verde, ¿eso no es en África?". La frase de la jornada fue atribuida por Infobae a inspectora de la Dirección de Sanidad de Fronteras que permitió el ingreso del buque MS Hamburg. La nota consignaba que los funcionarios nacionales no aplicaron el protocolo necesario ante la nueva variante. Desde la cartera de Interior de Eduardo "Wado" de Pedro lanzaron una aclaración que sonó a lavada de manos , al recordar que "sanidad de fronteras depende del ministerio de salud y no de migraciones".

Coronavirus: el Gobierno impulsa un "pase sanitario" para asistir a eventos masivos

Horas más tarde, cuando el polémica era comidilla de las redes sociales, la ministra de Salud Carla Vizzotti tuiteó: "La información difundida sobre el crucero Hamburg es falsa".

La información difundida sobre el crucero "Hamburg" es falsa. El buque dio aviso de un caso positivo, se programó un operativo y se realizaron más de 300 PCR en 24 horas.



Todas fueron negativas incluyendo la del caso, quien continúa aislado junto a sus contactos estrechos. — Carla Vizzotti (@carlavizzotti) November 29, 2021

Antes aún de la desmentida al periodismo, más ruido interno hizo el cruce entre Nación y provincia. Después de protagonizar una conferencia conjunta desde Salud de Nación se desestimó a un Kreplak que venía de decir en fm Rock & Pop que se estudiaba implementar el pase sanitario para el transporte público y el ámbito laboral .

El pasaporte, que acreditará el esquema de vacunación, fue debatido el viernes en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) con la idea de aplicarlo a partir de diciembre.

"Ella dijo en la conferencia de prensa lo del pasaporte sanitario para eventos masivos y en lugares cerrados", le endilgaron la desinteligencia a Vizzotti desde la provincia . Admiten, eso sí, que Kreplak puede haberse excedido con la idea de llevarlo al transporte.

Lo que se sabe del pase sanitario

Más allá de las diferencias públicas, por ahora Vizzotti detalló: