Cristina Kirchner habló de un modelo "que se cae" y afirmó que no la dejan competir "por miedo a perder"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó este miércoles un mensaje de agradecimiento y "esperanza" a toda la gente que se congregó en la Plaza de Mayo bajo la consigna: "Argentina con Cristina".

No solo le apuntó al Poder Judicial, sino que también le envió un mensaje al presidente Javier Milei. Corrió la misma suerte el ministro de Economía, Luis Caputo, con quien Cristina se ensañó y criticó que "la gente compre comida en cuotas", culpa de su gestión.

Durante el mensaje grabado que fue transmitido para todos los presente, la exmandataria manifestó: "Espero que se encuentren muy bien. Yo aquí en San José 1111 con prohibición de salir al balcón".

El "vamos a volver" que entusiasmo a CFK

"Me gusta ese 'vamos a volver', revela una voluntad de que los pibes vuelvan a comer todos los días, que los laburantes lleguen a fin de mes y puedan comprarse un autito o una casita", celebró CFK.

CFK en el balcón de su casa en Constitución (Fuente: NA).

El punto central de la breve, pero contundente alocución de Kirchner -condenada a 6 años de prisión por la Causa Vialidad por el Tribunal Oral N.º 2- planteó: "Lo que me pregunto es cómo se sostiene un modelo económico donde la gente tiene que tarjetear la comida del día a día, y arriba después no puede pagar la tarjeta. Esta Argentina que plantea Milei es inviable económicamente y tiene fecha de vencimiento, como el yogur", culminó sobre ese punto.

"¿Saben por qué no me dejan competir?": la pregunta de Cristina que fue vitoreada en Plaza de Mayo

Asimismo, desafiante, cargó contra quienes "no la dejan competir" y la recluyeron a su departamento de Constitución. "¿Saben por qué no me dejan competir? Porque saben que pierden. Vamos a defender la democracia sin violencia ni miedo, pero con absoluta claridad. Intentaron arrodillarnos y nosotros nos mantuvimos en pie. Este pueblo argentino sabe luchar y también sabe volver; volvió con Perón y volvió con Néstor. No sé qué me depara el futuro, pero sí sé algo: vamos a volver y vamos a volver con más sabiduría, unidad y fuerza".

Culminó CFK: "Voy a volver desde mi trinchera y junto a ustedes, porque tenemos algo que ellos nunca van a tener ni van a comprar por más plata que tengan: pueblo. Los pueblos siempre vuelven".

Como si fuera poco, Cristina Kirchner dialogó en vivo y por teléfono con toda la militancia en Plaza de Mayo: "Quiero agradecerles tanto cariño. Tenemos una patria que se niega a ser colonia. Con firmeza y mucho trabajo tirando para adelante. Los quiero mucho".