Por sí o por no: Cristina Kirchner pidió a la Justicia que le aclare si puede salir al balcón

La expresidenta Cristina Kirchner hizo un pedido concreto a la Justicia ya desde su casa, cumpliendo con la prisión domiciliaria que se le indicó como condena por la causa Vialidad .

"¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no... Por eso le preguntamos al Tribunal que aclare, por favor, qué comportamiento se encuentra prohibido", escribió este miércoles en su cuenta de X.

Desde que se aloja en su departamento ubicado en la calle San José 1111, ubicado en Constitución, las vigilias y manifestaciones que mantuvieron militantes y seguidores en los alrededores comenzaron a generar cuestionamientos .

Pero, si bien la Justicia determinó que debe cumplir con determinadas condiciones, dejó a libre interpretación qué pasará con las salidas al balcón de su casa.

"Parece joda...": la consulta concreta de Cristina a la Justicia

Este miércoles, cuando comienzan a dirigirse las primeras filas de agrupaciones y militantes autoconvocados hacia Plaza de Mayo para repudiar el fallo de la Corte Suprema, Cristina Kirchner habló desde sus redes.

Tras el breve mensaje, la exmandataria compartió el escrito que presentaron sus letrados ante el tribunal.

La inquietud surge luego de conocer el fallo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), en el que se expresó que la expresidenta "deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes".

Este punto de la resolución generó controversia entre los seguidores, ya que desde el día en el que se conoció la definición de la Corte, ya que constantemente hubo gente y la expresidenta salía en distintas ocasiones a saludar.

"Cristina no va a poder saludar desde el balcón, lo que viene haciendo con la gente. La Justicia dispuso que no puede hacerlo", dijo la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, el martes, al irse de la sede del PJ. Sin embargo, al no quedar del todo claro, este punto generó incluso controversias entre especialistas.

La marcha por Cristina Kirchner

La exmandataria comienza a cumplir este miércoles la condena de 6 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que le fue impuesta por el TOF N°2.

El martes los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso le otorgaron la prisión domiciliaria. Los magistrados ponderaron su edad, el atentado sufrido en 2022 y las condiciones de seguridad inadecuadas que representaría un encierro carcelario.

La Cámpora había anticipado que realizaría una movilización "masiva" en apoyo a la exmandataria a Plaza de Mayo a partir de las 14. Con ese foco, desde media mañana comenzaron a reunirse las distintas agrupaciones desde los puntos prefijados.

Tras múltiples reuniones de ayer en el PJ, el consejo nacional del partido, los gobernadores de Unión por la Patria (UP) y los legisladores nacionales, resolvieron convertir la movilización a Comodoro Py en una marcha a la Plaza de Mayo en donde habrá un acto político central.

Por su parte, el Gobierno montó un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones desde temprano. La Casa Rosada amaneció vallada, y la Policía de la Ciudad informó que estará a cargo del tercer anillo de seguridad, en los alrededores de la Plaza de Mayo. Las columnas de manifestantes antes citadas serán custodiadas por esta fuerza, que también monitorearán el domicilio de la exjefa de Estado.

