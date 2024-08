Cristina Kirchner declara en el juicio por el intento de asesinato: el clima que anticipó el ataque y su acusación contra Luciani

La exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner declara en los tribunales de Comodoro Py en la causa que se sigue por el intento de asesinato que sufrió en la puerta de su domicilio en septiembre del 2022. Fernández aseguró que "percibió" una exacerbación de la violencia política en su contra en los meses previos al atentado y acusó al fiscal Diego Luciani como parte de ello.

" Había guillotinas en la Plaza de Mayo y bolsas mortuorias en la Casa Rosada con mi nombre Cada 15 días venían a mi casa señores y señoras grandes y ponían marchas militares, insultaban un buen rato y se iban ", sostuvo en su declaración frente a sus abogados querellantes.

"El ataque a mi despacho es imposible de olvidar, apedrearon mi despacho y fue marcado por bombas de pintura antes del hecho. Lo curioso es que durante 30 minutos lo destruyeron y ni la Policía de la Ciudad ni la Policía Federal Intervinieron", señaló.

En este sentido, Cristina Fernández de Kirchner consideró que el alegato del Fiscal Diego Luciani durante el juicio que se seguía por la Causa Vialidad en su contra fue clave para este clima.

"Es determinante, tengo entendido que uno de los acusados quería que lo defendiera el Doctor Luciani. El histrionismo del fiscal contribuyó al clima de violencia de manera indubitable", aseguró la exvicepresidenta.

Para Fernández de Kirchner, fue "una actuación plagada de mentiras, adjetivaciones y contribuyó a todo un clima generalizado".

"Pasaron en el prime time con pantalla partida el alegato del fiscal y la puerta de mi casa. Eso, sumado a la diatriba del fiscal motivó multitudes en la puerta de mi casa", afirmó.



Roles de género y acusaciones a los medios

"Cuando era presidenta, durante los dos períodos viví violencia simbólica y no tan simbólica. Traje algunas tapas (de diarios y revistas) dónde se me atacaba por cuestiones que tenían que ver con mi condición de mujer, y no con mi condición política", señaló la exvicepresidenta.

En este sentido, mostró tapas ilustradas con su rostro de la revista Noticias con títulos como "El Goce de Cristina" y "El negocio de pegarle a Cristina", entre otros.

Las ilustraciones que acompañaban dichas tapas eran de ella con golpes o poses subidas de tono.

"Todos saben que yo no soy feminista. Pero las feministas nunca pensaron que me estaban agrediendo en mi condición de mujer", señaló.

Fernández de Kirchner indicó que esto no era para "hacerse la víctima" sino que se trata de "datos duros y objetivos".

"A ningún hombre, presidente que los hubo, lo caricaturizaron de esta manera", señaló.

" Muchos (presidentes) son machistas y misóginos, y lo son, y lo son . Por historia, por edad no soy feminista, pero si fue una violencia simbólica. A la presidenta la ponen con un ojo negro y algunos le gustaría pegarle", agregó.

EN DESARROLLO.