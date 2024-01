Qué dice el proyecto de Boleta Única de Papel que reflotó LLA: las diferencias con el sistema actual

La Libertad Avanza acelera la implementación del sistema de Boleta Única de Papel para las elecciones nacionales. Esta tarde, en un plenario de comisiones, el Senado debatirá la iniciativa que fue aprobada por Diputados en 2022. Desde el entorno de la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, aseguran que quieren sancionarla "lo antes posible". ¿Cuáles son los puntos salientes del proyecto?

En junio de 2022, la oposición de lo que por entonces era el gobierno de Alberto Fernández (salvo la Izquierda) avanzó en la media sanción de la iniciativa que emula el sistema de la provincia de de Córdoba para las elecciones Generales así como para las PASO a nivel nacional.

Tras la aprobación en Diputados, el texto fue girado al Senado en donde Unión por la Patria, con Cristina Kirchner a la cabeza, frenaron el avance de la iniciativa. Con La Libertad Avanza al mando, el proyecto fue reflotado, incluido en el pedido de sesiones extraordinarias, y el oficialismo no descarta sancionarlo la próxima semana.

De hecho, hay rumores de una eventual sesión el 11 de enero. Es por esto que esta tarde, a las 17.15, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales se reunirán para emitir dictamen.

¿Cómo es la Boleta Única de Papel?

El proyecto de ley establece la implementación de la Boleta Única de Papel para la elección de cargos nacionales . En concreto: de Presidente, Vicepresidente, senadores, diputados y legisladores del Mercosur. En las últimas dos categorías, la media sanción establece que solo aparecerán nombres y fotos de los primeros cinco candidatos .

En cada elección de medio término, son apenas cuatro los distritos que eligen más de cinco diputados nacionales: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y CABA.



Es por eso que el modelo incluye la nómina completa de los candidatos, con foto de los dos primeros (que por la ley de paridad son un hombre y una mujer), excepto en estos cuatro casos. Para esos distritos, en los cuartos oscuros habrá colgados afiches con la nómina completa de los candidatos titulares, para que los votantes puedan consultarlos antes de votar.

El modelo incluye un casillero de voto de lista completa para las elecciones generales, con el logo partidario al lado. Vale aclarar que esta opción no correrá para las PASO. En esta instancia, se utilizará la denominación de la lista interna. Ahora bien, si una agrupación no presenta candidatos para una categoría, esto deberá quedar aclarado. En el espacio correspondiente se deberá incluir la inscripción "no presenta candidato".

Otro dato: el modelo no incluye un casillero para el voto en blanco. Asimismo, el proyecto establece que el lugar que ocupe cada alianza en la boleta quedará definido por sorteo público.



El proyecto contempla que, de ser autorizado por el sistema electoral provincial, el esquema BUP se podrá implementar para los cargos provinciales pero los comicios serán concurrentes, es decir, se votará en boletas y urna separadas.

Entre los puntos salientes, el texto vuelve a habilitar el voto por correo electrónico a los extranjeros que se aplicó hasta las elecciones de 2019, cuando Alberto Fernández fue electo presidente.