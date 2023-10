Cuántas bancas se ponen en juego en Diputados y el Senado y cómo quedarían los bloques

Este domingo se celebran las elecciones nacionales. Si bien la atención está puesta en quién será el próximo Presidente o Presidenta de la Argentina, ese día también se define cómo será el Congreso en los próximos dos años . ¿Qué fuerzas arriesgan el mayor número de bancas en cada cámara y cómo podrían reconfigurarse de repetirse el resultado de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto?

La Cámara de Diputados renueva 130 bancas. En esta oportunidad, Unión por la Patria es el espacio que arriesga el mayor número de bancas. De los 118 diputados que reúne el bloque que preside Germán Martínez, renuevan 68. De repetirse los resultados de las PASO, la bancada perdería 24 lugares y, pasaría de primera a segunda minoría, con un total de 94 diputados.

En tanto, Juntos por el Cambio suma 117 bancas de las cuales renueva 55. Si se pone la lupa en los distintos bloques que conviven en ese espacio, el que más arriesga es el PRO , con 23 de las 48 que tiene hoy. Los radicales ponen en juego 17 de las 34, mientras que la Coalición Cívica, 7 de las 11. En cambio, Evolución Radical renueva 4 de los 12 lugares y, el resto de los bloques minoritarios, 3 de 6. En caso de repetir el resultado de las PASO del 13 de agosto, Juntos por el Cambio se convertiría en la primera minoría, con 107 legisladores propios .

El Interbloque Federal renueva cuatro de las ocho bancas que hoy tiene. Dos de ellas están en manos de Identidad Bonaerense, una pertenece al Socialismo y, la otra al Schiarettismo. De repetirse el resultado de las primarias de agosto, el espacio se mantendría en siete bancas.

Otro interbloque que arriesga la mitad de sus integrantes es Provincias Unidas, donde conviven Juntos Somos Río Negro y el Frente de la Concordia Misionero. En este caso, arriesgan una banca cada uno y, de reiterarse el escenario de las PASO, no renovarían ninguna de las dos. Por último, el bloque SER renueva una de las dos bancas. Pero, de replicarse el resultado de las primarias, la perderían.

Las fuerzas que no arriesgan diputados en esta oportunidad son la Izquierda (4), el MPN (1) y La Libertad Avanza (3). Pero lo cierto es que el espacio que tiene a Milei como referente podría sumar 38 diputados y convertirse así en la tercera minoría, con 41 diputados nacionales.





Cuántas bancas ganarían los partidos para el Senado 2024

También el domingo, ocho provincias renovaran a sus representantes en el Senado: Buenos Aires, Formosa, Jujuy, Misiones, San Juan, San Luis, Santa Cruz y La Rioja. En este caso, Juntos por el Cambio arriesga 11 bancas; el Frente de Todos, 9 y Unidad Federal, 2. Además, se pone en juego el futuro de dos monobloques.

Siempre y cuando se replicaran los resultados de las PASO, el escenario también se vería alterado. Por caso, Juntos por el Cambio, que hoy es la primera minoría en la Cámara que lidera Cristina Kirchner, sufriría una sangría importante: pasaría de 33 a 27 bancas.

La gran novedad sería que La Libertad Avanza se haría de ocho bancas en una cámara en la que hoy no tiene representación alguna . De ser así, ganaría con un tercio de las 24 bancas que se renuevan este año.



El Senado renueva un tercio de las bancas.

En tanto, el Frente de Todos retendría las 31 bancas que tiene hoy mientras que el peronismo díscolo, agrupado en Unidad Federal pasaría de cinco a tres bancas. Por otro lado, el Frente de la Concordia Misionero sumaría una banca a la que tiene hoy.