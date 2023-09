Compre sin IVA: la "ventaja" de las primeras dos semanas y el plan para que sea permanente

Luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa anunciara, a partir de este lunes, la devolución del 21% del IVA para las compras de la canasta básica que se realicen con tarjeta de débito, se generaron confusiones respecto del alcance del programa y si se discriminaría por productos.



En el día de entrada en vigencia del programa, el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, comunicó que el Gobierno trabaja en un sistema que logre discriminar que productos de la compra forman parte de la canasta básica para realizar la devolución por productos.

Devolución del IVA: Massa sorteará autos y electrodomésticos para comerciantes y beneficiarios

"En 15 días vamos a tener discriminado qué de lo que se compra es canasta básica, pero mientras tanto se devolverá el 21% de todos los productos", afirmó el titular del organismo en una entrevista en el programa radial Ahora Dicen.

Las primeras dos semanas

Durante las dos primeras semanas, el programa "Compre sin IVA" tendrá un alcance mayor, ya que la devolución del 21%, con un tope de $18.000 por persona, se realizará sobre el total de la compra. Pasado los 15 días, el Gobierno pretende que se destinen exclusivamente a los productos de la canasta básica.

Esos precios han exhibido un aumento de precios constante durante los últimos meses. En agosto la inflación fue del 12,4% y que la división de "Alimento y bebidas no alcohólicas" fue la de mayor variación con un incremento del 15,6%.

Pero aun en el escenario en que se logre discriminar por productos, la devolución del 21% se realizará en los productos de primera necesidad que tengan un gravamen inferior. "No quiero en un tecnicismo, pero la leche no está gravada con IVA, pero igual se le va a dar la devolución. La canasta básica tiene el IVA en distintas alícuotas, pero nosotros le devolvemos hasta el 21%", sostuvo Castagneto, la semana pasada en una entrevista con Radio 10.

%uD83D%uDCCC Se determinó la forma en que instrumentará el programa Compre sin IVA %uD83D%uDC49 https://t.co/MvMH2P4u9d



%uD83D%uDDD3%uFE0F Hoy vencen IVA y Libro de IVA digital para CUIT terminadas en 0 y 1. Todos los vencimientos de septiembre %uD83D%uDC49 https://t.co/CYbb0x80lX — AFIPComunica (@AFIPcomunica) September 18, 2023

La medida oficial no es interpretada como una perdida en la recaudación del estado. "Para nosotros no es un costo fiscal, es un beneficio que retorna en mayor dinamismo económico. Porque, además, se nos incrementa la recaudación en impuestos de los comercios por el consumo. El costo lo iremos viendo durante los días, pero no nos preocupa", concluyó el titular de AFIP.

Proyecto al Congreso para "Compre sin IVA" permanente

Al igual que con elevación del piso de Ganancias, Castagneto afirmó que el oficialismo enviará un proyecto de ley al Congreso por la medida. A partir de ello, el ministro-candidato pretende que la medida de devolución del 21% del IVA quede instaurada en la legislación para que no sea considerada una medida "electoralista".

"Igual que Ganancias se va a presentar un proyecto de ley para dejar instaurada la medida de devolución del IVA. También estamos trabajando con el tema autónomos por indicación de Sergio Massa", adelanto Castagneto en conversación con Futurock.