Cómo y por qué "se pulverizó" el poder adquisitivo de los salarios en sólo siete años

En una economía con enormes distorsiones tras diecisiete años consecutivos con niveles de inflación de dos dígitos pero los últimos años por encima del 40% la caída del poder adquisitivo de los salarios está a la orden del día. Es una verdad a voces que hasta el propio Gobierno admite.

Ahora se conoció un informe de la consultora Focus Market, según el cual "la distribución del ingreso en Argentina en los últimos 7 años cayó 86% en dólares".

Alberto Fernández le respondió a Cristina: aseguró que su Gobierno "no ha ocultado nada"



Medida en divisas la comparación puede ser cuestionable para algunos sectores de la sociedad. Sin embargo, es un dato que permite ver cómo impacta en los bolsillos la inflación, con salarios que corren hace mucho tiempo por detrás de la suba de precios.

Cuál es el ingreso promedio, caso por caso

Tomando los datos oficiales del último trimestre de 2021, el decil más rico del país recibe en promedio $98.481 por persona, mientras que el decil de menores ingresos llega en promedio a $5953 en promedio mensuales , señaló Focus Market.

Además, otro dato clave es que el ingreso promedio per cápita total de la población llegó a $32.192 al mes, indicó la consultora. Así, "29 millones de personas recibieron un ingreso promedio que si se corrige usando la mediana estadística percibieron un ingreso en el último trimestre del 2021 de $24.751".

Paritarias 2022: el listado completo de todos los sindicatos con aumentos para este año



En 2015 el decil más adinerado de la población en dólares recibía como ingresos promedio u$s 3083 ($44.160 pesos en promedio) con una inflación de más del 20%, mientras que hoy recibe u$s 487 (98.481 pesos en promedio) con una previsión inflacionaria de más del 60%.

Martín Guzmán enfrenta la primera auditoría del FMI y el 'tarifapalooza' bajo mayor presión kirchnerista



"Es decir, cuando los policymakers (hacedores de políticas) indiquen que hay una mejora de la serie, siempre hace falta repensarlo en términos reales (descontando la inflación) y no morir de nominalidad mientras se analiza en pesos corrientes, ya que se puede estar perdiendo el dato clave en esta comparativa: La pérdida de poder adquisitivo de más de un 80% en cada decil", señaló Damián Di Pace, director de Focus Market.

"Argentina está teniendo varios inconvenientes. Desde el punto de vista macroeconómico los desequilibrios fiscales y monetarios llevaron en los últimos años a que la pérdida de valor del peso destruya el ingreso de los argentinos ". señaló el economista.

Explicó también que "la contracara en la microeconomía es una economía que no crece en términos reales en los últimos años , por lo cual no se puede distribuir aquello que no se produce".

Sin embargo, señaló el analista, el Estado "insiste en tomar renta del sector privado para distribuir a los sectores socioeconómicos bajos, generando aún más desincentivos hacia la inversión privada. Un círculo vicioso que lleva hace una década y cada vez con mayor deterioro", detalló.

Cómo está el país a nivel regional

Al comparar los datos locales en relación a América Latina, se observa que el ingreso promedio en dólares de Uruguay es de u$s 1840 , mientras que en Chile llega a u$s 763 y en Brasil a u$s 267 . En Argentina, en tanto, llega a sólo u$s 159 , bastante por debajo del promedio regional.



"Argentina vive en una política económica equivocada, de corte clientelar cada vez más preocupante. Se intenta gravar con más impuestos a los que producen, invierten y generan empleo para sostener aquellos que quedan fuera del sistema", sostiene Di Pace.

Agrega que el problema es que "se toma cada vez más del stock de lo producido pero a la vez se genera un quiebre en los incentivos y deseo de mayor inversión y producción por parte del empresario desde el más grande a pequeño", sentenció.

En esa lógica, la población "va quedando cada vez más fuera del sistema y la política aprovecha para salir a brindar contención, tomando más parte de la renta de quien produce e invierte, generando un círculo vicioso sin salida con mayor nivel de pobreza e indigencia", explicó el economista.

En la comparación del "decil más adinerado del país" con el mismo decil de las capitales de los países mencionados, "veremos que Montevideo se considera de las ciudades que reciben mejores ingresos , con un u$s 2228 por persona, Brasilia u$s 1181, Santiago de Chile u$s 865 y Buenos Aires u$s 487 ".

Con estos parámetros, "un rico argentino equivale a un ingreso promedio de países como Brasil y continúa por debajo de países como Chile o Uruguay", consideró Damián Di Pace.



Como conclusión, el experto señaló: "Argentina no tiene solo un inconveniente de ingresos en su población sino un problema con los fundamentos básicos de incentivos a la generación de riqueza para incrementar el nivel de ingresos de su población".

Se intenta distribuir aquello que no se generó, por lo cual agrava cada vez más las bases para la mayor producción de bienes y servicios, apuntó.