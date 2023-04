Las elecciones generales están cada vez más cerca en Argentina, y los candidatos comienzan a revelar cómo serán sus planes en el caso de llegar a la Presidencia. Uno de los primeros que corrió el velo fue Javier Milei, quien desde hace tiempo pregona una dolarización de la economía para combatir la inflación.

Uno de los economistas más consultados por Milei es Emilio Ocampo. Este especialista egresado de la UBA y profesor universitario con trayectoria en grandes bancos de inversión como Citibank y Morgan Stanley, entre otros, fue quien se animó a trazar cómo sería el plan del candidato libertario en caso de llegar al Gobierno.

"La dolarización es como una pizza; a mí me encanta la pizza, pero con ananá no me gusta. La dolarización tiene una masa que es el dólar, y después tiene ingredientes que dependen de cada país. El problema de hablar de dolarización como término genérico es que hay múltiples variantes", explicó Ocampo durante una entrevista en Radio con Vos.



Cómo sería la dolarización según el economista que más escucha Javier Milei

El economista es el autor de "Dolarización: Una Solución Para Argentina", libro que Milei aseguró haber leído además de recomendar. Ocampo también es un seguidor en las redes sociales del actual diputado y competidor en las próximas elecciones por el partido La Libertad Avanza.

Cómo sería la dolarización que propone Milei

"Hay dos maneras de ver la dolarización: una es la oficial, la que puede decidir un gobierno, y la otra es de facto; independientemente de lo que diga el gobierno, la gente usa el dólar en sus transacciones", sostuvo Ocampo sobre la actualidad argentina.

Para expandir este punto, describió que "las empresas que tienen que invertir a largo plazo lo hacen en dólares; el Estado argentino tiene más del 50% de su deuda en dólares; los departamentos están en dólares; la gente ahorra en dólares. Argentina no está plenamente dolarizada, tiene un alto grado de dolarización".

"La dolarización tiene costos y beneficios, nadie puede plantear que la dolarización es el camino al nirvana. Si Milei fuera presidente y quisiera dolarizar, no tiene que hacerlo a $ 2000. Lo tiene que hacer a un precio cercano al tipo de cambio libre, que no sabemos cuál es porque hay dieciocho tipos de cambios distintos", continuó Ocampo sobre su descripción de la situación actual donde la divisa estadounidense paralela disparó su cotización por encima de los $ 420.



Para Ocampo, el país tiene "un problema muy serio de inflación. Y la dolarización es una solución extrema, sin lugar a dudas. Pero es una solución extrema que consigue los resultados" sostuvo en el marco de una inflación del 7,7% que se alcanzó en marzo según el INDEC.

Por último, el economista detalló más sobre el tipo de cambio que se necesitaría para dolarizar la economía: "El cálculo que hay que hacer es cuántos activos y cuántos pasivos tiene el Banco Central. Ese resultado no es fijo, depende de la política económica. La dolarización se hace al tipo de cambio de mercado".