Cómo será el festejo íntimo de Milei para las fiestas en la Residencia de Olivos

El presidente Javier Milei pasará Navidad y Nochebuena en la Residencia Presidencial de Olivos. Será un plan similar al que hizo el año pasado, cuando habían pasado apenas dos semanas desde su asunción en la Casa Rosada. Las próximas jornadas apuntan a ser un páramo en el medio del ritmo frenético de la gestión , con vistas a retomar impulso para el inicio del 2025.

"Va a estar con su familia durante los dos días", afirmaron desde su entorno. Serán tres eventos distintos. El 24 al mediodía invitó a su novia Amalia "Yuyito" González a almorzar. Aquello se replicará el 25, aunque con la presencia de los tres hijos de su pareja y su familia. A su estilo, decidió que la cena del 24 por la noche sea una más íntima aún, con la presencia de su hermana Karina, sus padres y sus "hijitos de cuatro patas", en referencia a los cuatro mastines que viven en la Quinta (Murray, Milton, Robert y Lucas).

A excepción de su pareja, el plan es prácticamente igual al que había tenido las fiestas pasadas. Se espera que un esquema similar se mantenga para el año nuevo. El Presidente no quiere viajar a ningún destino en el marco de los festejos de diciembre.

Y es que semanas atrás se impartió una directiva desde la Secretaría General de la Presidencia -a cargo de su hermana- con pedidos a la plana mayor del Ejecutivo para que mantengan una "razonabilidad" (ese es el término que eligió el vocero presidencial, Manuel Adorni) en la elección de destinos para viajar o cómo mostrarse en sus festejos íntimos, si es que elegían compartirlo.

Javier Milei con sus cuatro perros Murray, Milton, Robert y Lucas.

El fin de semana y el lunes también se quedó ahí, prácticamente sin moverse y saliendo solo para participar de una entrevista de tres horas y media con el periodista Alejandro Fantino en Neura. Dirigentes cercanos a su figura afirman que deseaba tener una dinámica de trabajo más tranquila en Buenos Aires y sin mayores apariciones para "bajar un cambio".

La última semana fue particularmente movida: el jueves había estado en Tucumán para recibir el Premio Alberdi de la Fundación Federalismo y Libertad; y el viernes viajó a Córdoba para cerrar el evento de apertura del nuevo edificio de la Bolsa de Comercio de esa provincia. "Esta semana ya me cuesta, porque estuvo bastante intensa, como todas, pero esta estuvo un poquito peor porque llevo durmiendo cuatro horas por día", se sinceró el viernes.

Aunque el jefe de Estado tuvo tiempo para acudir al programa de Fantino. No acudió al tradicional brindis de fin de año con periodistas acreditados en la Casa Rosada, al que sí había ido el año pasado. Tampoco estará en el típico saludo presencial a los trabajadores de Balcarce 50. "No le interesa ese tipo de cosas", comentó alguien que lo conoce in extremis. Varios trabajadores de planta reprocharon la actitud.

En su lugar fueron el vocero presidencial Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Federico Sturzenegger (Transformación y Desregulación del Estado), Mario Lugones (Salud) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

Las próximas semanas del Gobierno

En la gestión nacional levantaron levemente el pie del acelerador y buscan que el principal activo de estas dos semanas de fiestas sea, justamente, la tranquilidad en las calles. " Nosotros estábamos el año pasado acá y realmente no sabíamos si podía llegar a haber un marco complicado ", reflexionaba un ministro este lunes a El Cronista.

"Nos parece que el principal balance que hacemos para esta altura del año es que no está caliente la cosa", afirmó en privado otro integrante de la mesa política de Milei.

La "tranquilidad social" de diciembre -tal y como lo definieron ciertos dirigentes de la cúpula presidencial- es el principal mensaje de cara a estas fiestas. No resulta casual que el director de Comunicación Digital de la Presidencia de la Nación, Juan Pablo Carreira, posteó una imagen de Milei bajo la consigna Pax Argentum. La consigna fue avalada por la cuenta que se le atribuye a Santiago Caputo en X.

"Estaba todo planeado para que nosotros nos fuéramos. En diciembre empezaban todos los saqueos y en enero ya no estábamos. Iban a decir que la culpa eran las ideas de la libertad, el ajuste lo iban a hacer de manera caótica y eso les aseguraba una lógica socialista de la que no íbamos a poder salir nunca más", dijo Milei en diálogo con Alejandro Fantino.

"Hace un año había hiperinflación, caos, piquetes y riesgo de estallido social. Hoy no hay nada de eso. Se logró en tiempo récord con un plan de estabilización, orden y reactivación económica...", tuiteó el subsecretario de Prensa, Javier Lanari.

Serán días de tranquilidad para el ritmo frenético que ya se impondrá en la gestión en enero, cuando el Presidente viaje para el 20 de enero como invitado a la asunción del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump; y luego se encuentre con Luis Caputo en el Foro Económico Mundial de Davos, que se celebrará entre el 20 y 24 de enero.

Allí brindó uno de los discursos que más resonancia tuvieron en la gestión, en la que advirtió que Occidente estaba "en peligro" por el supuesto avance del socialismo. Había ido acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro Caputo; el entonces embajador en Estados Unidos (y ahora Canciller), Gerardo Werthein; y los entonces funcionarios Nicolás Posse y Diana Mondino.