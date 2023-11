Milei habló ocho minutos con el Papa y lo invitó a que viaje a la Argentina

El papa Francisco llamó a primera hora de la tarde al presidente electo Javier Milei, para felicitarlo por haber ganado las elecciones. Se trata del primer contacto entre ambos, el cual fue motivado desde el Vaticano y contó con la articulación de colaboradores del libertario, quien no esperaba el diálogo .

Según confirmaron fuentes libertarias a El Cronista, los intermediarios que posibilitaron aquella conversación fueron el oftalmólogo del Papa, Fabio Bartucci, y el excandidato a jefe de Gobierno y actual legislador porteño, Ramiro Marra. El especialista que atiende a Bergoglio está viajando a la Argentina con un rosario bendecido para ser entregado al Presidente electo.

Mientras Milei se encontraba en el medio de una entrevista grabada con los periodistas de LN+ Luis Majul, Pablo Rossi y Jonathan Viale, de LN+, la futura canciller de Milei, Diana Mondino, pidió interrumpir el reportaje para que el presidente electo pudiera atender al Papa.

La conversación duró ocho minutos. Según detallaron desde la mesa de Milei, "muy buena y sincera". Allí, Francisco lo felicitó por su victoria electoral y le deseó una muy buena gestión para los próximos años, sin ánimos de recriminarle los dichos que el libertario le asestó a lo largo de la campaña electoral.

Milei dialogó con el papa Francisco y le ofreció venir a la Argentina

"El Papa juega políticamente, tiene una fuerte injerencia política y ha demostrado, además, una gran afinidad con dictadores como Castro o Maduro. Es decir, está del lado de dictaduras sangrientas", acusó Milei durante una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson realizada durante el mes de septiembre.

Milei le reiteró al Sumo Pontífice que se arrepintió de aquellos dichos y que en el caso de que viaje a la Argentina lo recibirá como un jefe de Estado más. Incluso, lo invitó a venir al país el año próximo, tal y cómo dejó trascender el Papa meses atrás cuando comunicó que le gustaría volver en 2024 al país, algo que nunca hizo desde que asumió en el Vaticano en marzo de 2013 .



Durante el primer debate presidencial, que se realizó el pasado 1 de octubre en la provincia de Santiago del Estero, al ser consultado por sus agravios al Pontífice, Milei dijo que le pidió "perdón al Papa", que "lo volvería a hacer" y que "no tiene problema" porque si se equivoca lo reconoce y pide "disculpas".

Sus expresiones sobre Francisco acarrearon una evidente tensión con los sectores evangélicos y católicos. En particular, se expresó a través de las declaraciones de curas villeros, quienes organizaron una misa en desagravio y repudio del entonces candidata presidencial.

Antes del balotaje, este grupo firmó un comunicado con 43 de sus integrantes: "Los más humildes de nuestro pueblo necesitan la salud y la educación públicas, la asistencia ante el flagelo de la droga, la integración socio urbana de los barrios populares y la tranquilidad de una democracia consolidada".



Francisco evitó en todas las ocasiones referirse a aquellas dichos, lo cual no fue seguido por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, quien puso en duda la posibilidad de que el líder del Vaticano viaje a la Argentina. "Seguramente el Papa no irá a un lugar donde no lo inviten", dijo ante el sitio español Religión Digital.