Cómo levantaría Spotorno el cepo "si fuese ministro" y por qué cree que el Gobierno está "preparando el terreno"

En una semana marcada por la incertidumbre del mercado tras los anuncios del Gobierno para achicar la brecha cambiaria, la cual rozó el 60% el pasado viernes, el número más alto desde la devaluación del pasado diciembre; y contener el tipo de cambio, el analista económico Fausto Spotorno explicó las últimas medidas tomadas por Javier Milei y su equipo económico a cargo de Luis Caputo.

¿Qué anunció el Gobierno? Entre otras cosas, se definió congelar la base monetaria en los niveles actuales, mientras que los dólares que compre el BCRA en el mercado oficial se venderán al valor del CCL.

Además, este miércoles se comenzó un proceso en el que el Gobierno ofreció a los bancos la posibilidad de rescindir los puts, es decir, opciones de liquidez de títulos públicos, a través de su canje por una nueva letra de liquidez, las LeFi.

Para ello, la última novedad es que, tal como marcó El Cronista, el Banco Central bajó la tasa de pases activos al 48% para brindarle más liquidez a los bancos y que estos no ejecuten los puts al "facilitar" la liquidez.

En este escenario, Spotorno analizó las medidas del Gobierno y compartió su opinión sobre las últimas decisiones para regular la brecha y avanzar en la salida del cepo cambiario: ¿Qué dijo?

Cepo y brecha: las señales que ve Spotorno del Gobierno para levantar las restricciones cambiarias

En diálogo con Radio Rivadavia, el reconocido economista Fausto Spotorno explicó que el Gobierno "está tratando intervenir la brecha cambiaria" para que baje como forma de preparación para un eventual levantamiento del cepo cambiario.

Esto es así, según él, porque "si en algún momento querés salir del cepo cambiario, lo que necesitas es que la brecha sea lo más chiquita posible", por lo que el Gobierno necesita volver a los números de principio de año, cuando la brecha se acercó a un mínimo de un 15%.

Para el analista, "eso puede ser más importante que tener reservas", ya que, cuando el Gobierno intente salir del cepo, buscará "que el impacto sobre el dólar sea el menor posible".

"Si salta mucho el tipo de cambio después de salir del cepo y por ahí lo querés contener, ahí tendrías que tener reservas, pero es preferible que salte poco", consideró.

Es por esto que, para Spotorno, estas medidas son una señal del Gobierno de que "quiere salir del cepo", incluso aunque se trate de una regulación de la brecha artificial.

¿Es realmente "artificial" esta reducción? "sí y no", cree el especialista que trabajó durante años en la consultora OJF. Y, para explicar esto, consideró que "hay dos subas del dólar".

"Una es cuando el mercado ve que el dólar está muy barato en Argentina, como en 2018/2019, que se había atrasado mucho el tipo de cambio: en esas condiciones el mercado te lleva puesto pongas los dólares que pongas", se explayó.

Y contrastó: "Y, después, tenés simplemente subas del dólar que son volatilidades y ahí es donde, en general, la literatura propone intervenir, porque en realidad simplemente se está generando [la suba de la brecha] por la volatilidad de mercado".

En estos casos, el problema es que "no sabés si es el mercado que está corrigiendo el tipo de cambio o si es pura volatilidad hasta que estás parado en esa situación y luego pasa".

Por lo pronto, él cree que, en este caso "parece ser que es solo volatilidad". ¿Por qué? Spotorno lo ilustró con un ejemplo: "Volviendo al caso de 2018/2019: en ese momento el dólar empezó a subir, el Banco Central puso mil millones de dólares y no lo pudo parar, puso 1.000 millones de dólares más y no lo pudo parar y, esta vez, el Gobierno con solo anunciar que por ahí interviene ya bajó un poquito".

Sin embargo, marcó que "en algún momento" el Gobierno va a tener que ceder dólares para esto y en este punto es donde no queda claro "con qué reservas y cuantas van a usar para intervenir".

Según su lectura, y siguiendo lo que dijo Caputo específicamente, Spotorno entiende que "se va a usar lo que entre en el futuro, que eso no implicaría una pérdida de reservas de las que ya tenés siempre y cuando las reservas crezcan, que eso es lo que se pone en duda cuando uno ve el flujo de deuda a futuro".

En este escenario, el economista cree que esto es lo que inquieta al mercado está inquieto, ya que "todavía no hay claridad" sobre el camino que el Gobierno seguiría para comenzar a eliminar las restricciones al mercado cambiario y de donde saldrían las reservas para cubrir los próximos vencimientos de deuda.



"Uno no ve que se puedan acumular muchas reservas de acá a fin de año", advirtió. Sin embargo, también señaló que el Gobierno tiene mecanismos para regular esto como, por ejemplo, "limitar un poquito las importaciones".

¿Cómo levantaría Spotorno el cepo si fuese ministro?

Spotorno entiende que las últimas medidas del Gobierno para regular la brecha buscan sentar las bases, aunque sea "artificialmente", para comenzar a levantar el cepo.

Aquí, el analista se mostró de acuerdo con Caputo al marcar que, si él fuese ministro y tuviese que tomar la decisión de salir del cepo, comenzaría a "preparar el terreno, aunque sea medio artificialmente".



En particular, haría dos cosas: "Tratar de subir la tasa de interés un poquito para cerrar la brecha y, si es necesario, intervenir un poquito el mercado de cambios", aunque no "eternamente".

"Ahora, la pregunta es: ¿esta intervención significa que el Gobierno ya está preparándose para salir del cepo o es simplemente un globo de ensayo para probar este sistema para cuando se necesite salir del cepo? no lo sé, pero no me parecería mal si esta es una medida con el objetivo de prepararse para una salida del cepo, que es lo que te termina de normalizar la economía o al menos unificar el mercado de cambios", cerró al respecto el economista.