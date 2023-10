Cómo fue la lujosa cumbre secreta de Milei con empresarios: la dura advertencia que les hizo

Tras una larga expectativa, Javier Milei disertó ante un aproximado de 70 empresarios en un lujoso restaurant de Mar del Plata, ciudad en donde se está llevando a cabo el 59° Coloquio de IDEA , al cual el candidato libertario declinó la invitación días atrás, aunque se sabía desde hace casi una semana que no iba a ir.

La reunión se dio en un rooftop ubicado en el piso noveno de un edificio del centro de La Feliz uno de los locales gastronómicos más prestigiosos de la ciudad y con un menú a cargo de Patricio Negro, considerado uno de los mejores chefs de la Argentina.

Allí asistieron representantes del círculo de rojo, pertenecientes a rubros completamente diferentes: desde industriales a farmacéuticos, pymes, metalúrgicas y popes de los medios de comunicación. Por ejemplo, destacaron Bettina Bulgheroni, Marcos Pereda (Grupo Bermejo), Gabriel Martino (HSBC), Patricio Supervielle (Supervielle), Guillermo Laje (Banco Ciudad), Guillermo Cerviño (Comafi), Ariel Sbdar (Cocos Capital), etc.

Muchos de ellos debieron decidirse si concurrir al evento con Milei o a la disertación de Patricia Bullrich en IDEA, que se dieron casi en simultaneo .

"No fue a propósito. Esto lo venimos planeando desde junio pasado", aclaró el presidente de Banco de Valores, Juan Nápoli, quien también es candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires y fue el encargado de gestionar el evento.

Javier Milei en el rooftop de Furia, en Mar del Plata.

Esto llevo a que hubiera diferentes referentes del establishment que llegaran más tarde al evento. Un ejemplo de ello fueron Sebastián Bagó (Bagó), Marcelo Figueiras (Richmond), Daniel Funes de Rioja (UIA) y Martín Cabrales (Cabrales), quienes arribaron al mitin dos minutos antes de que Milei finalizara su discurso por haberse quedado junto a "Pato".

En contraposición, el lujoso evento montado en Furia tuvo más expectativa que hechos destacados . Javier Milei llegó unos minutos pasados de las 13 horas y se limitó a saludar a algunos invitados y referentes de su espacio, para luego dar lugar a una disertación que no duró mucho más de media hora -y en el que no dio mayores novedades-.

Sí realizó una definición tajante a los pocos minutos de hablar: "Estamos cerca de la peor crisis de la historia argentina". Milei alegó que esto se debe, particularmente, a la fuerte presión inflacionaria, el endeudamiento en pesos y en dólares, el intríngulis de los pasivos remunerados; todo eso conjugado con el actual déficit fiscal .

Con esos factores sobre la mesa, también enfatizó en el problema de las Leliqs: "Es mucho más complicado de lo que parece. La relación de pasivos remunerados sobre base monetaria es de tres veces y un poco más y ese número está en línea con lo que teníamos en el primer trimestre de 1989 previo a la hiperinflación de Alfonsín, por lo que cualquier solución que no contemple primero lo que se va a hacer con los pasivos remunerados, no tiene sentido".

Otra de las definiciones económicas claves que dio fue acerca de la dolarización. "Tenemos cinco alternativas para llevarlo adelante. Lo interesante es que recientemente empezamos a recibir propuestas de distintos actores económicos del mundo financiero para hacer la dolarización, para el que dice, no hay tuco ni hay pasta", alegó.

Tras finalizar su disertación, Milei saludó a modo general a los presentes y procedió a retirarse: no habló en términos particulares con ningún empresario ni le dedicó un minuto de conversación en privado . El desconcierto de los asistentes fue compensado con la contención de algunos de sus referentes partidarios.

Allí estuvieron la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo; el armador político nacional, Carlos Kikuchi; su armador a nivel provincial, Sebastián Pareja; su hermana y estratega, Karina Milei; la candidata a diputada nacional Marcela Pagano; y el candidato a diputado provincial, Agustín Romo.

El balance de los empresarios que asistieron fue mixto. En la previa, había algunos que fueron por curiosidad y otros por convicción. "Yo ante todo soy empresario", le comentó un importante empresario allí presente a El Cronista. Aun así, quedó la sensación de que no asistieron los empresarios más "pesados" del establishment y resultó una charla más bien informativa .

Incluso, el presidenciable libertario dejó más perlitas afuera del almuerzo que adentro del mismo. En una rueda de prensa al ingresar al restaurant, aseguró que "es irresponsable agitar el fantasma del default" y que su plan para dolarizar sigue intacto porque "cuanto más suba el dólar más fácil va a ser" .

Asimismo, explicó por primera vez por qué faltó al Coloquio de IDEA: "Tenía pautada esta reunión hace cuatro meses. Pero, además, también puedo elegir no ir a un lugar donde no me tratan bien".