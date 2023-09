Cómo es el plan de Milei y Píparo para tratar de ganar la provincia de Buenos Aires

Javier Milei apuesta todo para aumentar el caudal electoral en la provincia de Buenos Aires. Durante septiembre, el candidato a Presidente de La Libertad Avanza participó de seis caravanas en ese distrito junto a su postulante para la gobernación Carolina Píparo. La última se dio el lunes pasado en el municipio de San Martín; con el objetivo de seguir ampliando su presencia y buscar el batacazo de la primera vuelta .

Ese objetivo es mutuo y por eso Milei se ha mostrado más seguido con su candidata a gobernadora que con su compañera de fórmula, Victoria Villarruel . Con más de 13 millones de electores, la provincia de Buenos Aires es considerado el distrito más codiciado ante la necesidad de aumentar volumen electoral.

En particular, quien más lo necesita es la misma Carolina Píparo, que debe sacar un voto más que el segundo candidato para ganar. Al no haber un balotaje, la final se la juega ahora. El economista libertario, en tanto, no tiene ese apuro; pero está convencido que, si logra captar a la mayor cantidad de indecisos y de quienes no participaron en las PASO, "tiene serias posibilidades de ganar en primera vuelta" .

Las recorridas de Milei y Píparo en la Provincia

La primera gran presentación de este mes fue en una recorrida doble en La Matanza y Merlo, lugar en el que incorporaron como marca registrada de sus caravanas el 'Mileimovil', en donde los dos principales candidatos saludan a sus fanáticos y firman autógrafos mientras la camioneta avanza. En esas instancias aprovechan y posicionan a sus candidatos provinciales y municipales atrás de ellos para darles una mayor visibilidad .

Javier Milei, Carolina Píparo y El Dipy en el Mileimovil en Ramos Mejía.

Luego se presentaron en La Plata, ciudad natal de Píparo y en donde ella aspiraba a ser candidata a intendenta hasta que Guillermo Britos se bajó de la postulación para la Gobernación. Allí Milei sentenció una de sus frases más fuertes de esta segunda etapa de la campaña: "Si ganamos la provincia La Cámpora no tendrá donde esconderse".

A partir de ahí, los dirigentes de La Libertad Avanza abandonaron las visitas a municipios de la Primera y Tercera Sección Electoral -las que integran gran parte del Gran Buenos Aires- y se trasladaron a Olavarría y Bahía Blanca, las ciudades más importantes de la Séptima y Sexta, respectivamente.

En esta última ciudad su candidato a intendente, Oscar Liberman, fue el más votado individualmente -aunque en tercer lugar en términos de alianzas-, en el que confían en su potencial para poder disputar de manera competitiva los comicios de octubre .

El pasado jueves Milei volvió a hacer una caravana en el municipio de Tigre, en donde ya había estado antes de las PASO. "Vinimos a transformar para siempre a nuestro país. Nos unen tres cosas: la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Nos involucramos para finalizar con cien años de decadencia. No por interés o ambición personal", sentenció en esa oportunidad.

Estas apariciones se repetirán en diversas ocasiones durante las próximas semanas, con la añadidura de que Píparo comenzará a revelar a las personas que integrarían su eventual gabinete en el caso de llegar a la Gobernación. El primero de ellos fue su eventual ministro de Seguridad, el subjefe de la Policía bonaerense Salvador Baratta, quien remarcó en el marco de su presentación que "el primer día arranca una guerra contra los delincuentes".

Javier Milei junto a las motosierras que empezó a usar en sus recorridas para simbolizar el recorte del gasto.

En el espacio libertario están confiados. "Si a Javier (Milei) le va muy bien en las generales, es porque habríamos sumado votos en Provincia. Si pasa eso, Carolina (Píparo) es Gobernadora" , le dijo un referente bonaerense ante la consulta de El Cronista sobre la viabilidad de una victoria doble en octubre, quien añadió que ven a la campaña de Néstor Grindetti (JxC) "sin repunte".



En la categoría gobernador, Axel Kicillof sumó 3.062.190 votos, mientras que Carolina Píparo sacó 1.985.216. Entre la suma de la Primera y la Tercera, LLA estuvo más de 600.000 votos abajo ; por lo que la reconversión de votos que precisan se presagia un trabajo apoteósico. Aun así, desde la mesa chica de Milei no pierden esperanzas: "Apuntamos a capitalizar la polarización creciente que existe entre Kicillof y Píparo".





La mejora en la fiscalización: otras de las claves para Milei

Otro de los puntos centrales para recuperar terreno es la fiscalización. Se trata de una obsesión de casi todos sus colaboradores, en particular desde que se autodiagnosticaron que una mala fiscalización en ese distrito habría sido el culpable de una merma de votos de casi cinco a diez puntos porcentuales en la Provincia .

Para eso, la campaña se propuso como uno de sus principales objetivos el exacerbar los incentivos para que los militantes liberales-libertarios se sumen al plan nacional de fiscalización, aunque con foco en el distrito bonaerense.

Militantes de Javier Milei en el Movistar Arena. (NA/Damián Dopacio)

En un principio, los estrategas buscan llegar a los 38.074 fiscales en Buenos Aires, es decir, uno por cada mesa . Si a eso se le suma que buscan desplegar uno o dos encargados por establecimiento electoral, el número asciende a más de 40.000 fiscales . Esto implica casi la mitad del objetivo a nivel nacional, que es de casi 100.000 fiscales. Hoy en día, ese número de inscriptos está alrededor de las 70.000 personas.

Hasta el momento, fuentes de La Libertad Avanza le comentaron a este medio que se encuentran llegando a los 30.000 voluntarios para cuidar la boleta libertaria a lo largo y ancho de la provincia. El período de mayor caudal de inscripciones se dio la semana posterior a la victoria de Milei en las primarias de agosto. Ese suceso obligó a los responsables del plan de fiscalización a reabrirlo antes de tiempo. Esa oleada de inscriptos mermó, pero se espera que pueda llegar a haber un aumento más cerca de los comicios .

Quien está encargado del proceso de reclutamiento es el consultor político y especialista en Marketing Digital, Fernando Cerimedo, quien enfatiza que la fiscalización es el gran punto a mejorar para asegurar una base mayor de votantes en las elecciones de octubre . "Tuvimos un robo de boletas súper grande. Esa teoría de que nos cuidaron los votos no sé de dónde la sacaron", dijo días atrás en una entrevista con El Destape.

El encargado de la logística de fiscalización de La Libertad Avanza, Fernando Cerimedo.

Desde el círculo mileista confían en el trabajo que está haciendo Cerimedo. El análisis fino que está realizando su equipo se basa en diagnosticar qué mesas y circuitos electorales fueron los que más robo de boletas pudieron haber tenido. Según le explicaron a este medio, un indicador de esto podrían ser las diferencias significativas en el desempeño de Milei de una mesa vecina a otra. "Si La Libertad Avanza tenía 80 votos en una, en la otra tenía 20; ahí tenemos que poner el foco", ejemplificaron .

Hay dos posibilidades que parecen factibles al día de hoy. La primera es que no se llegue al número de fiscales necesarios y la segunda es que ese número esté, pero mal posicionados en términos geográficos. Por eso, la tarea que realiza el equipo de reclutamiento es ponderar qué segmentos requieren un énfasis mayor en la fiscalización.