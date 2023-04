Colectoras, desobediencia nacional y fórmulas antigrieta: qué se vota en Río Negro y Neuquén

Ocho meses antes del recambio de gobierno en Río Negro y Neuquén eligen quiénes serán los próximos gobernadores tras una campaña enfocada más en la agenda provincial que en la grieta nacional. La ampliación de las alianzas, más allá de lo ideológico, y la multiplicidad de listas colectoras, son una de las características de este domingo que abre el calendario de las provincias.

En Neuquén se vota con boleta única electrónica y aunque hay seis fórmulas para gobernador y vice, las pantallas mostrarán 27 listas.

Del total de las listas pegadas a los candidatos a gobernadores, diez acompañan la fórmula Marcos Koopman-Ana Pechen, del Movimiento Popular Neuquino. Las que se ‘colgaron' del ex MPN y principal adversario, Rolando "Rolo" Figueroa (Comunidad) son nueve mientras que otras cinco acompañan al kirchnerista Ramón Rioseco. Los tres concentran 24 listas.

Los otros tres partidos (la izquierda, los libertarios y Juntos por el Cambio) tienen sólo una lista para la legislatura.

Marcos Koopmann, el candidato a gobernador del MPN

La elección no tiene balotaje, se gana por mayoría simple. El MPN presenta nuevo candidato porque el actual gobernador, Omar Gutiérrez, ya no está habilitado para otra reelección.

Los cargos a elegir en Neuquén son gobernador y vice; 35 diputados provinciales, intendentes y concejales en 14 municipios, presidentes de 21 comisiones de fomento y miembros de 10 comisiones municipales.

El Movimiento Popular Neuquino, que es gobierno desde el reinicio de la democracia sin interrupción, va con Marcos Koopmann -actual vicegobernador- y Ana Pechén, ex vicegobernadora durante el mandato de Jorge Sapag. La lista de legisladores provinciales ‘oficial' -no colectora- la encabeza Daniela Rucci, hija del secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Mariano Gaidó busca la reelección como actual intendente de Neuquén Capital por el MPN.

Rolando Figueroa, candidato a gobernador por Comunidad

El diputado nacional Rolando Figueroa -ex vicegobernador de Gutiérrez entre 2015 y 2019- se presenta junto a Gloria Ruiz, intendenta de Plottier, por el partido Comunidad. Esta vez desistió de pelear la interna del MPN y formó un espacio en alianza con el Frente Grande, el Movimiento Evita, Arriba Neuquén, el PRO y hasta el ex presidente de la UCR Juan Peláez que se postula para intendente de la capital provincial. Para hacerlo tuvo que renunciar a la presidencia de su partido.

Juntos por el Cambio perdió al PRO en esta elección. Con apoyo de Mauricio Macri hubo éxodo detrás de la candidatura de Figueroa. La Coalición Cívica, la UCR y Encuentro Republicano Federal decidieron presentar una fórmula propia que encabeza el diputado nacional y empresario frutícola Pablo Cervi junto al empresario Jorge Taylor. La presidenta del ARI local, Valeria Todero, va por la intendencia neuquina.

Ramón Rioseco, candidato a gobernador por el Frente de Todos de Neuquén

El Partido Justicialista presenta por tercera vez al ex intendente de Cutral Co Ramón Rioseco a quien acompaña la diputada provincial (de La Cámpora) Ayelén Gutiérrez. La lista ‘oficial' de diputados la encabeza el ex secretario de Energía de la Nación Darío Martínez , presidente del PJ provincial. En las colectoras van Kolina, Libres del Sur y Unidad Popular.

Javier Milei logró en Neuquén tener candidato a gobernador y vice: Carlos Eguía, empresario periodístico y ex candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica abandonó ese espacio y se postula ahora por La Libertad Avanza. De vice lleva a Catalina Uleri, una empresaria inmobiliaria.

Sólo hay una candidata a gobernadora. Se trata de Patricia Jure quien junto a Raúl Godoy -ambos ex diputados provinciales- lideran la alianza de izquierda integrada por el partido Del Obrero, Izquierda de los Trabajadores, Izquierda por una Opción Socialista y Nueva Izquierda.

En total están habilitados para votar 546.166 neuquinos que representan el 1,53% del padrón nacional





La elección de Río Negro

También en Río Negro la elección se define por mayoría simple. Además de gobernador y vice se votan 46 diputados provinciales (22 por representación poblacional y 24 por representación regional). También se eligen, en 22 municipios, intendentes y concejales. Por carta orgánica el resto de las intendencias desdoblan. Con sus 589.251 electores, Río Negro representa el 1,63% del padrón nacional.

Esta vez Alberto Weretilneck, que dejó pasar un periodo desde su segundo mandato como gobernador, repite fórmula con Pedro Pesatti quien lo acompañó en el período 2014-2019. Su candidatura logró apoyo de una parte importante del radicalismo y también del PJ y Nuevo Encuentro que lo acompañan en dos listas.

Alberto Weretilneck, candidato de Juntos Somos Río Negro con dos colectoras

Los radicales, fiel a su historia, discutieron la conformación de esta alianza en el marco de la convención. Se decidió, a contramano de la dirigencia nacional, abandonar la coalición de Juntos por el Cambio y acompañar a JSRN . La jugada les posibilitó encabezar una de las dos listas colectoras que lleva el senador nacional. La encabeza Lorena Matzen a quien desde Nación obligaron durante el gobierno de Mauricio Macri a deponer una candidatura en aquel momento para beneficiar a Weretilneck y engrosar su caudal electoral en contra del kirchnerismo.



Una parte mayoritaria del PJ, massistas y el Frente Grande conformaron la alianza Nos Une Río Negro que adhiere a la fórmula de Weretilneck y Pesatti y postula como cabeza de lista para la Legislatura provincial al ex intendente de Campo Grande Pedro Dantas.

La lista de JSRN está encabezada por el actual presidente del bloque, Facundo López.

Ernesto Sanz acompañó a Aníbal Tortoriello el candidato de Cambia Río Negro

Cambia Río Negro también quedo mutilada como fuerza política. Sólo el PRO y el ARI respaldan la fórmula de Aníbal Tortoriello, actual diputado nacional, y empresario del transporte) y Juan Pablo Álvarez Guerrero, actual diputado provincial.

El PJ disidente -con la intendenta de General Roca María Emilia Soria a la cabeza, que no adhirió a la fórmula de Weretilneck, presenta su propia candidatura con Silvia Horne (ex diputada nacional del Movimiento Evita) y- Leandro Costa Bruten. "Vamos con Todos" no puede usar la simbología peronista. Magdalena Odarda, del partido Parte, encabeza la lista de diputados provinciales. Horne es la única candidata a gobernadora.

Silvia Horne (Vamos con Todos) junto a María Emilia Soria (intendenta) en el Parque de Ladrilleros

La otra parta peronista armó Unidad para la Victoria, una coalición de una parte del Frente Grande y Kolina que lleva a Gustavo Casas- Luisa Villarroel.

Las otras opciones en una elección en boleta de papel, son Somos Unidad Popular con la fórmula del ex cura Rafael Zamaro y Marcela Roca ( actual jueza de Faltas de Cinco Saltos, en uso de licencia); el Movimiento Socialista con la dupla Aurelio Vázquez-Dora Rivera; el Partido Provincial Rionegrino (PPR) que presenta a Gabriel Di Tullio, empresario urbanístico, con Hugo Cecchini, actual Director General del Servicio Penitenciario provincial, como compañero de fórmula y el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad con la fórmula Gabriel Musa-Cecilia Carrasco.

Los libertarios, que se presentan con toda la simbología de Javier Milei - figura del león incluido- postulan a un viejo hombre de la política local, el intendente de Campo Grande y ex diputado provincial por el PJ, Ariel Rivero. Su compañera de fórmula es Sylvia Astuena, una empresaria provincial. En este caso la fórmula se presenta como Primero Río Negro.