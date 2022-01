Clases 2022 en CABA: cómo será el protocolo sanitario para la "vuelta al cole"

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio indicios de cómo será el protocolo sanitario para el inicio del ciclo lectivo 2022, en el marco de la pandemia de Covid-19 y el avance de la variante Ómicron.

La Ministra de Educación Soledad Acuña ratificó hoy que las clases comenzarán en CABA el 21 de febrero, en tanto, el nivel secundario comenzará el 2 de marzo. Con ese horizonte las autoridades porteñas brindaron algunas precisiones respecto de cómo será el retorno a las clases , aunque advirtieron que el protocolo se definirá más cerca de la fecha de inicio.

Durante una actividad compartida con Horacio Rodríguez Larreta Acuña sostuvo que el protocolo sanitario tendrá dos ejes: "Dar seguridad de cuidado a todos quienes estén en los establecimientos educativos y también la certeza de que puedan tener continuidad pedagógica dentro del aula de forma presencial".

En tanto, adelantó que aguardarán unas semanas "para terminar de definir el protocolo adecuado" para la vuelta a clases 2022 y se hará en base a situación epidemiológica de ese momento en la Ciudad de Buenos Aires.

"Vamos a esperar unas semanas más para estar más cerca de la fecha del comienzo para terminar de definir el protocolo adecuado que nos permita dar la tranquilidad a todas las familias de que nuestros hijos están cuidados en las escuelas, pero también procurando garantizar la máxima presencialidad sin interrupciones", afirmó la ministra porteña.

Según pudo saber El Cronista, el Gobierno porteño descarta restringir la presencialidad de los alumnos.

"No hay tiempo para perder en las aulas, no estamos dispuestos a resignar presencialidad y no por eso vamos a descuidar la situación dentro de la escuela", indicaron.



En tanto, adelantaron que trabajan en un protocolo sanitario similar al que regía al finalizar el ciclo lectivo 2021.

"Los cuidados dentro de la escuela se mantienen y trataremos de aislar la menor cantidad de burbujas", afirmaron.

El protocolo sanitario que regía a fin de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires determinaba que en caso de registrar un caso sospechoso de Covid-19 solo se aislaría al alumno, en tanto que para aislar una burbuja completa debía confirmarse el positivo.