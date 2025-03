Chubut avanza hacia la eliminación de fueros para funcionarios y sindicalistas

La provincia de Chubut se posicionó como pionera en Argentina al aprobar una reforma que elimina los fueros de inmunidad para funcionarios públicos y sindicalistas. La iniciativa, impulsada por el gobernador Ignacio Torres, fue aprobada por la Legislatura provincial y deberá ser ratificada por los ciudadanos en un plebiscito durante las elecciones de medio término.

El proyecto, que implica una enmienda constitucional, busca eliminar los privilegios que hasta ahora permitían a funcionarios y sindicalistas protegerse de la Justicia ante delitos de diversa índole. Torres destacó que esta medida "era una deuda pendiente con la ciudadanía desde hacía mucho tiempo" y afirmó que con ella "finalmente pudimos dar vuelta la página y dejar atrás la época más oscura que nos tocó vivir como provincia: la época de la desidia y la corrupción".

El mandatario subrayó que la reforma no solo elimina los fueros, sino que también amplía la aplicación de la Ficha Limpia a todos los estamentos del Estado. "No permitiremos que los ladrones y los corruptos se atrincheren en la política", aseguró. Además, criticó a quienes se oponen a la iniciativa, señalando que "son los mismos que no quieren que la provincia avance".

Por su parte, el vicegobernador Gustavo Menna, uno de los principales impulsores de la medida, resaltó que la aprobación de la reforma garantiza que "nadie tenga una situación de ventaja ante la ley" y que "las decisiones de los jueces no sean sometidas a la aprobación de la política". Menna confió en que los chubutenses respaldarán la iniciativa en el referéndum previsto para octubre, ya que "luchamos para terminar con este tipo de privilegios".