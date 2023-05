En medio de la dura batalla comercial que Washington y Beijing llevan adelante, China se posiciona como el primer socio comercial de la Argentina superando de esta manera tanto a Brasil como a Estados Unidos y estableciendo un esquema de dependencia muy fuerte de los yuanes que facilita la administración de Xi Jinping.

La visita del ministro de Economía, Sergio Massa, a China para sumar fondos frescos para las reservas del Banco Central de Argentina cristalizará de alguna manera el avance de la administración de Xi Jinping en la Argentina y el incremento del intercambio comercial entre ambos países.

Según un informe especial que la consultora de Marcelo Elizondo realizó para El Cronista, en una comparación de datos de comercio entre Argentina y China, Estados Unidos y Brasil se deja en claro que el gobierno de Xi Jinping se convirtió en el principal socio comercial de Argentina.

El embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja ratificó este dato al sostener que "con la promoción de inversiones y comercio utilizando el yuan, China se está consolidando como nuestro primer socio comercial".





Argentina - China: balanza desequilibrada

Según remarcó Elizondo en su informe, la relación de Argentina con China es muy desequilibrada. La Argentina tiene una balanza de más de u$s 10.000 millones de déficit con China. Exporta casi u$s 8.000 millones pero importa algo más de u$s 17.000 millones y ahí claramente se ve un problema de estancamiento en nuestras exportaciones.

Esto no ha cambiado mucho en los últimos 10 años.

Según la evolución del comercio de China con Argentina se ve claramente que en 2003 la Argentina exportaba a China u$s 2.576 millones e importaba por u$s 743 millones. Hacia el 2011, que es cuando Cristina Kirchner sella la "alianza estratégica integral" con el gobierno de Xi Jinping, las importaciones crecieron exponencialmente a u$s 10.600 millones mientras que las exportaciones argentinas eran del orden de u$s 6.500 millones.

El año pasado se llegó a la cifra récord de u$s 17.500 millones de importaciones de China y u$s 7.900 millones de exportaciones .





Datos comparados

Comparativamente, Estados Unidos quedó muy por detrás en la relación comercial con Argentina. En el último año hubo u$s 6.600 millones de exportaciones argentinas al mercado norteamericano mientras que se importó de Estados Unidos por un global de u$s 10.000 millones.

En el caso de Brasil, los datos del año pasado registran una balanza comercial de u$s 9.400 millones de los cuales u$s 3.800 son exportaciones y u$s 5.500 en importaciones.

Así, el informe de Elizondo destaca que China nació como gran cliente argentino en la primera etapa de este siglo pero después se estancó un poco.

Además, se muestra que la Argentina tiene tanto con China como con Estados Unidos un marcado déficit comercial. Lo mismo ocurre con Brasil, Alemania y Japón. "Esto implica que Argentina tiene superávit con economías menos sofisticadas pero con las grandes economías tiene déficit", dijo Elizondo a El Cronista.

El déficit comercial con Estados Unidos y China muestra que la Argentina no logra mantener un intercambio comercial superavitario.

Los datos muestran que hay un volumen de comercio entre China y Brasil de u$s 24.000 millones. A Brasil exportamos más y de China importamos más. "Con los últimos datos anuales se ve una perspectiva en la que va a ir creciendo China porque le vendemos más agro", señaló Elizondo.

No obstante, es probable que debido a los problemas de sequía al final se le venda más a Brasil. Si se analiza sólo ese rubro, Brasil sigue al frente aunque en importaciones sigue primando China.

"Sin dudas China apunta para ser el principal socio argentino en el futuro cercano. Hoy empata con Brasil", dice el informe detallado de la consultora que lidera Elizondo. Este año de sequía la tendencia achica un poco porque hay menos para venderle y la paridad con Brasil es una novedad en las relaciones comerciales.

Hay, sin embargo, un elemento adicional y es que China es un gran socio de Brasil con lo que se convierte así en un elemento de alianza entre países vecinos. En otras palabras, abre para Argentina y Brasil un potencial elemento conjunto de negocios dado el volumen a abastecer al gigante asiático.