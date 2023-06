Gira en China: 6 inversiones clave y los acuerdos para generar nuevos negocios

En medio de la negociación por el Swap y con el FMI, la delegación oficial que visita China cerró una serie de acuerdos comerciales y por infraestructura en el mercado de reuniones con el Ministerio de Comercio, Finanzas y la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda.

De la mano de las negociaciones a cargo de Juan José Bahillo por la apertura de mercados, se generarían nuevos negocios por u$s 700 millones. En tanto, las gestiones de Marcos Lavagna dejaron acuerdos por u$s 3200 millones en obras prioritarias en el marco de la cooperación bilateral.

Dólar y gasto: los cambios que avala el FMI y el reclamo de Máximo Kirchner desde China

Por un lado, se avanzó en la apertura de 4 mercados que "son importantes para la Argentina", como menudencias bovinas y porcinas; frutas secas; la reapertura de los envíos de carne aviar, que representan unos u$s 240 millones de los que el 55% fue a China.

Por otra parte, en el caso de sorgo y maíz, se abrió el mercado desde ahora, mientras que se seguirá negociando de forma virtual el envío de más trigo, que necesita una serie de aprobaciones. Otro de los puntos fue el acuerdo por bovinos y porcinos, que es un mercado que se triangulaba vía Uruguay y ahora se hace de manera directa, lo que puede triplicar el monto de exportaciones.

China avanzará en la modificación de los protocolos sanitarios, lo que para la delegación argentina en Beijing, representa una señal de interés en el vínculo. El acuerdo permitirá ingresar las menudencias, como mondongo, estómago o chinchulines-.

El volumen de exportación de las menudencias es mayor que las exportaciones aviares. Pero también se permitirá la reapertura de los envíos avícolas tras el brote de gripe aviar. En el caso del sorgo, se permite el uso para destilería, ya que es la base para un licor chino muy popular.

En total se trata de u$s 300 millones lo que se abre de exportaciones y otros u$s 400 millones por el sorgo, por un total de u$s 700 millones. A la vez, se estableció un 'fast track' para las operaciones con Argentina, con aprobaciones por video.



Para esto el equipo económico se reunió con el Viceministro de la Aduana china (GACC), Wang Lingjun. Allí además se consensuó establecer un acuerdo sanitario para la apertura en frutos secos. En la reunión, las autoridades chinas destacaron que la clase media de ese país llegara próximamente a los 800 millones de habitantes y que esta situación abre, a partir del intercambio comercial directo de yuanes, el mercado chino a productos argentinos.

La seda y la ruta

Massa se reunió con el vicepresidente del Banco de Desarrollo de China (CDB), Wang Weidong, con quien se analizaron las prioridades de inversión a corto plazo como el Proyecto de Represas y el Proyecto de Adquisición de Material Rodante para Ferrocarril Roca Eléctrico.

Se lograron 6 acuerdos, con un financiamiento alcanzado por 3.052 millones de dólares a través de instituciones chinas como el Proyecto AMBA 1 (ICBC y Bank of China) por u$s 1100 millones, para la mejora de las redes eléctricas. El segundo es el Belgrano Cargas 2 (a cargo del China Development Bank, CDB), que demanda u$s 816 millones.

El tercero es la provisión de 200 coches para el Ferrocarril Roca (CDB) por u$s 236 millones; el cuarto es el proyecto de Cauchari de u$s 250 millones (Eximbank). La red de potabilización y tendido cloacal para Laferrere y El Jagüel son el quinto y sexto proyecto y demandarán una inversión de u$s 650 millones (CITIC).



El titular de Economía participó en la Ceremonia de Firma del Plan de Cooperación de la Franja y la Ruta de la Seda junto al Vicepresidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Li Chunlin. Massa y Li Chunlin destacaron que China es uno de los principales socios comerciales de la Argentina y coincidieron en que el acuerdo amplía las oportunidades de llevar adelante obras de infraestructura estratégicas para el crecimiento de la economía argentina.

La Franja y la Ruta es el principal instrumento bilateral entre los dos países. Faltan 30/45 días para los desembolsos. Hay uno inicial y después por avance de obra. De los 150 países solo la mitad completó el proceso de adhesión, destacaron en tanto. Se cumplen 10 desde la creación de la Franja y la Ruta. Es un instrumento bilateral pero tiene un foro multilateral